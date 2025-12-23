Cuenta DNI: descuento de $8.000 para usuarios de entre 13 y 17 años en gastronomía en diciembre 2025

Cuenta DNI ofrece un descuento imperdible de hasta $8.000 en gastronomía para adolescentes.

Diciembre suele ser el mes más exigente para los ingresos familiares: fiestas, comidas especiales y un consumo que se dispara en medio de la inflación. En ese contexto, el Banco Provincia vuelve a apostar fuerte con su billetera digital Cuenta DNI, que amplía beneficios y apunta a un público que hasta hace poco quedaba fuera de este tipo de promociones.

La novedad más destacada es el descuento exclusivo en gastronomía para adolescentes, una decisión que combina inclusión financiera temprana con alivio concreto al gasto cotidiano.

Descuento de Cuenta DNI de $8.000 para jóvenes de 13 a 17 años: cómo funciona

El beneficio apunta a usuarios de Cuenta DNI de entre 13 y 17 años, quienes podrán acceder a un 30% de reintegro en gastronomía durante el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre. El tope es unificado mensual de $8.000, que se alcanza con un consumo total de $26.666. El reintegro se acredita en la cuenta del usuario.

La medida refuerza una tendencia creciente: el uso de billeteras digitales entre adolescentes, bajo supervisión familiar, y su integración al consumo cotidiano, especialmente en salidas gastronómicas y encuentros de fin de año.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI en diciembre

Además del beneficio para jóvenes, Cuenta DNI ofrece promociones durante todo el mes en distintos rubros:

Comercios de barrio : 20% de descuento todos los viernes, con tope semanal de $4.000 (compras desde $20.000).

: 20% de descuento todos los viernes, con tope semanal de $4.000 (compras desde $20.000). Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de ahorro el sábado 20 de diciembre, con tope de $7.000 por persona.

: 35% de ahorro el sábado 20 de diciembre, con tope de $7.000 por persona. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 (compras desde $15.000).

: 40% de descuento todos los días, con tope semanal de $6.000 (compras desde $15.000). Librerías : 10% de ahorro lunes y martes, sin tope.

: 10% de ahorro lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías : 10% de reintegro miércoles y jueves, sin tope.

: 10% de reintegro miércoles y jueves, sin tope. Universidades : 40% de descuento en bufetes, con tope semanal de $6.000.

: 40% de descuento en bufetes, con tope semanal de $6.000. Casa Silvia: 20% de ahorro todos los días de diciembre, sin tope.

El esquema muestra una estrategia clara: cubrir desde alimentos básicos hasta consumos culturales y educativos, en un mes donde cada peso cuenta.

Descuentos en supermercados: dónde conviene comprar

A esto se suman rebajas en cadenas y mayoristas adheridos: