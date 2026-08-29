Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 29 y 30 de agosto 2026

Durante agosto de 2026, los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia que ya cuenta con más de 10 millones de clientes, pueden acceder a una serie de promociones durante los fines de semana. Las propuestas incluyen descuentos y reintegros en comercios adheridos, con beneficios disponibles en comercios de cercanía, supermercados, restaurantes, ferias y mercados bonaerenses, entre otros rubros.

Además, durante los sábados y domingos del mes, la aplicación ofrece promociones vinculadas al consumo gastronómico en YPF Full y reintegros en distintos establecimientos adheridos para quienes elijan comer fuera de casa. Los beneficios se aplican de acuerdo con los límites de consumo fijados para cada promoción. En un escenario donde el control de los gastos diarios resulta cada vez más importante, las ofertas de Cuenta DNI permiten a sus usuarios reducir parte del costo de las compras habituales y aprovechar descuentos en diferentes rubros.

Todos los descuentos de este sábado 29 y domingo 30 de agosto con Cuenta DNI

Cuenta DNI ofrece grandes descuentos y beneficios.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Supermercados: qué promociones siguen vigentes durante la semana en agosto

Durante la semana, las promociones también alcanzan a distintas cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. El cronograma de beneficios es el siguiente: