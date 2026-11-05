Cuánto cuestan las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires en noviembre 2026

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó los valores de las multas de tránsito que deberán pagar los conductores que cometan infracciones durante noviembre y diciembre 2026, con nuevos importes que varían de acuerdo con la gravedad de la falta.

{{{htmlAmp}}}

La modificación contempla un incremento del 2,58% respecto del bimestre anterior y alcanza a todas las sanciones económicas previstas en el régimen provincial. Entre las infracciones comprendidas se encuentran el exceso de velocidad, circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), cruzar un semáforo en rojo y conducir sin cinturón de seguridad.

Los nuevos montos comenzaron a regir el 1° de noviembre y se mantendrán vigentes hasta el cierre de diciembre. La actualización también establece cuánto deberán abonar quienes se nieguen a realizar un control de alcoholemia, una de las conductas que contempla las sanciones más elevadas.

¿Cuánto cuesta cada infracción de tránsito en noviembre 2026?

La Unidad Fija (UF), utilizada para calcular el importe de las multas bonaerenses, pasó de $2.281 a $2.340. A partir de ese valor, las sanciones quedan establecidas dentro de diferentes escalas, según el tipo de infracción y su gravedad.

Entre los principales valores vigentes se encuentran:

Exceso de velocidad: entre $351.000 y $2.340.000.

No utilizar casco o cinturón de seguridad: entre $117.000 y $234.000.

Cruzar un semáforo en rojo: entre $702.000 y $2.340.000.

Circular a contramano: entre $702.000 y $2.340.000.

Girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $702.000 y $2.340.000.

Mal estacionamiento: entre $117.000 y $234.000.

Conducir bajo los efectos del alcohol: entre $702.000 y $2.340.000.

Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.170.000 y $2.808.000.

Circular con la VTV vencida: entre $702.000 y $2.340.000.

Manejar sin la edad reglamentaria: entre $702.000 y $2.340.000.

Conducir sin licencia habilitante: entre $702.000 y $2.340.000.

Circular sin documentación: entre $117.000 y $234.000.

Circular sin seguro obligatorio: entre $702.000 y $2.340.000.

No llevar el comprobante del seguro: entre $117.000 y $234.000.

Circular con exceso de ocupantes: entre $117.000 y $234.000.

De esta manera, la negativa a someterse a un control de alcoholemia puede derivar en la sanción económica más alta del esquema, con un máximo de $2.808.000.

¿Cómo se calcula el valor de la infracción de tránsito en noviembre y diciembre 2026?

El sistema provincial establece que cada infracción tiene un mínimo y un máximo expresados en unidades fijas. Para determinar el importe en pesos, se multiplica la cantidad de UF correspondiente por el valor vigente al momento de la sanción.

La referencia utilizada para establecer el precio de la unidad es el litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) en su sede de La Plata. Por ese motivo, los montos se revisan cada dos meses en función de la evolución del precio del combustible.