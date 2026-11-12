Cuánto cuesta sacar, renovar y tramitar el DNI vía express desde noviembre 2026

El Gobierno nacional aumentó los aranceles para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y estableció nuevos valores para las gestiones regulares y las modalidades de entrega rápida.

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El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el sábado 21 de noviembre y contempla incrementos de hasta el 100% en los distintos servicios que ofrece el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

La actualización también estableció un mecanismo de revisión semestral de los importes, que se calcularán de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cuánto cuesta cada trámite del DNI desde noviembre 2026?

A partir del 21 de noviembre, los nuevos aranceles para obtener y tramitar el DNI quedarán establecidos de la siguiente manera:

Tipo de trámite Nuevo precio DNI regular $20.000 DNI exprés (hasta 96 horas hábiles) $52.000 DNI en 24 horas hábiles $82.000 DNI al instante $114.000

El servicio exprés tendrá un costo de $52.000, mientras que quienes necesiten obtener el documento en un plazo de 24 horas hábiles deberán abonar $82.000. La alternativa de resolución inmediata costará $114.000 y estará disponible únicamente en las oficinas habilitadas para esa modalidad.

El importe de $20.000 también se aplicará a las actualizaciones obligatorias de los 5, 8 y 14 años, la primera expedición por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y la emisión de nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos u otros motivos. La primera identificación de recién nacidos de hasta seis meses continuará siendo gratuita.

Otra modificación importante será la incorporación de un sistema de actualización periódica. El Renaper estableció la Unidad Arancelaria Documental (UAD), con un valor inicial de $1.000, que servirá como referencia para calcular los importes de cada gestión.

De acuerdo con el nuevo esquema, los aranceles se revisarán cada seis meses en función de la variación del IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, los valores dejarán de mantenerse como montos fijos y podrán modificarse según la evolución de la inflación