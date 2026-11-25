La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que realizará una nueva protesta contra el gobierno de Javier Milei antes de que termine la primera quincena de diciembre. El anuncio lo hizo el cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, quien anticipó que habrá un cese de actividades en los lugares de trabajo y que buscarán incorporar al sector del transporte.

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Si bien la medida fue presentada inicialmente como un nuevo paro, todavía no está definida su modalidad ni su duración. De hecho, Sola aclaró que, técnicamente, no sería un paro general, sino una interrupción parcial de las tareas. La fecha exacta se resolverá durante la próxima reunión del Consejo Directivo de la CGT, prevista para la semana del 30 de noviembre.

Cuándo sería la medida de fuerza de la CGT contra Milei

La protesta se realizaría antes de mediados de diciembre, según confirmó Sola en declaraciones a Futurock. "Antes de mediados de diciembre tenemos una medida de acción directa que va a ser el cese de actividades en los puestos de trabajo", sostuvo el dirigente.

La conducción de la central sindical se reunirá la semana próxima para definir el día y las características de la medida. Entre las alternativas que se analizan aparece un cese de actividades de dos horas, aunque también se mencionaron interrupciones de entre dos y cuatro horas, acompañadas por asambleas en los lugares de trabajo.

Por el momento, no hay una convocatoria formal a un paro general de 24 horas. La estrategia apunta a realizar una protesta de menor duración, que permita expresar el rechazo al rumbo económico del Gobierno sin trasladar todo el costo de la jornada a los trabajadores que podrían sufrir descuentos salariales o perder el presentismo.

Qué servicios podrían verse afectados por la protesta

Uno de los puntos que anticipó Sola es la intención de sumar a los gremios del transporte. Consultado sobre la participación de ese sector, el cosecretario general de la CGT respondió afirmativamente.

Si se concreta esa adhesión, la medida podría afectar la circulación de colectivos, trenes y otros servicios de transporte, aunque el alcance dependerá de las decisiones de cada sindicato y de la modalidad que finalmente se acuerde.

Crédito: Archivo.

La CGT también deberá resolver qué actividades se sumarán al cese y cómo se instrumentará la interrupción de tareas. Por eso, todavía no es posible anticipar qué servicios funcionarán con normalidad ni cuáles tendrán modificaciones durante la jornada.

Por qué la CGT vuelve a confrontar con el Gobierno

La decisión de avanzar con una nueva medida de fuerza se produce en medio de los cuestionamientos sindicales al programa económico de Milei. Sola sostuvo que las provincias atraviesan una situación crítica por la caída de pequeñas y medianas empresas y del empleo formal. Según sus estimaciones, alrededor de 350.000 puestos de trabajo formales genuinos pasaron a la informalidad, al monotributo o directamente se perdieron.

El dirigente también criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales por sus declaraciones sobre la situación de los trabajadores. "Viven en Narnia estos muchachos", lanzó, al cuestionar la distancia entre el diagnóstico del Gobierno y los problemas que atraviesan los sectores productivos.

Antes de la medida prevista para diciembre, la CGT tiene otra actividad en agenda: este jueves 26 de noviembre realizará una movilización frente a la Superintendencia de Servicios de Salud, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar respuestas por la situación financiera de las obras sociales sindicales.