Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026-2027 en Córdoba: la fecha confirmada

Con el receso de invierno ya terminado, las comunidades educativas de todo el país comienzan a mirar el tramo final del ciclo lectivo 2026. Para las familias cordobesas, la pregunta es concreta: ¿cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026-2027? La fecha ya está definida oficialmente y forma parte del calendario escolar establecido para las 24 jurisdicciones.

De acuerdo al calendario publicado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y el Consejo Federal de Educación (CFE), Córdoba finalizará las clases el viernes 18 de diciembre de 2026. Por lo tanto, el receso estival comenzará formalmente desde el sábado 19 de diciembre, aunque no todos los estudiantes necesariamente quedarán liberados de actividades escolares ese mismo día.

Cuándo terminan las clases en Córdoba en 2026

La fecha oficial para el cierre del ciclo lectivo en Córdoba es el viernes 18 de diciembre de 2026. La provincia integra así el grupo mayoritario de jurisdicciones que finalizarán las actividades escolares en esa jornada.

El calendario establece que las clases en Córdoba comenzaron el 2 de marzo de 2026, mientras que el receso invernal se desarrolló entre el 6 y el 17 de julio. El cierre de diciembre completa el esquema anual definido en el marco federal.

La planificación también responde al objetivo de garantizar un piso federal de 190 días de clase efectivos. El compromiso fue ratificado por las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones y contempla también una medición de la carga horaria: 760 horas reloj para el nivel primario y 900 para el secundario.

Vacaciones de verano 2026-2027: desde qué día comienzan

En términos de calendario, si las clases en Córdoba terminan el 18 de diciembre, las vacaciones de verano comienzan el sábado 19 de diciembre de 2026.

Sin embargo, hay una precisión importante: el final del período de clases ordinarias no significa necesariamente que todos los estudiantes concluyan cualquier obligación escolar ese mismo día. Aquellos que tengan que participar de períodos de intensificación de saberes, instancias de recuperación o mesas de examen pueden mantener actividades educativas durante las últimas semanas de diciembre.

Vacaciones de verano en Córdoba.

Por eso, para las familias, la fecha del 19 de diciembre funciona como el comienzo formal del receso estival para quienes hayan completado sus obligaciones académicas.

El calendario de cierre en las provincias

Córdoba no será una excepción: buena parte del país terminará el ciclo lectivo el mismo día. CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, además de Córdoba, tienen previsto cerrar las clases el 18 de diciembre.

El calendario presenta algunas diferencias entre jurisdicciones. Formosa será la primera en finalizar, el 17 de diciembre; Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22; mientras que La Pampa será la última, con cierre previsto para el 23 de diciembre.