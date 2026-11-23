El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó cuándo empiezan las clases en CABA en 2027 y publicó las principales fechas del calendario escolar. De acuerdo al cronograma oficial, el ciclo lectivo comenzará el lunes 1 de marzo para los niveles inicial y primario, mientras que los estudiantes del secundario volverán a las aulas el miércoles 3 de marzo.

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La planificación también establece cuándo deberán regresar los docentes a las escuelas, las fechas del receso de invierno y el último día de clases. De esta manera, las familias y las comunidades educativas ya pueden organizar el próximo año escolar y anticipar los principales períodos de actividad y descanso.

Cuándo empiezan las clases en CABA en 2027: la fecha confirmada

De acuerdo con el calendario difundido por el Gobierno porteño, las clases en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán el lunes 1 de marzo de 2027 para los niveles inicial y primario.

En el caso del nivel secundario, el inicio del ciclo lectivo será el miércoles 3 de marzo, dos días después. La diferencia forma parte de la organización establecida por las autoridades educativas para el próximo año.

Antes de la vuelta de los estudiantes, los docentes deberán reincorporarse a sus puestos el miércoles 10 de febrero. Esa jornada marcará el comienzo del período de recuperación, la organización institucional y la planificación del año junto con los equipos de cada establecimiento.

Calendario escolar 2027 en CABA: todas las fechas importantes

Además del comienzo de las clases, el cronograma oficial establece el período de vacaciones de invierno y la fecha de finalización del ciclo lectivo. Estas son las fechas confirmadas para organizar el calendario educativo de 2027:

Miércoles 10 de febrero: regreso de los docentes a las escuelas.

regreso de los docentes a las escuelas. Lunes 1 de marzo: inicio de clases para los niveles inicial y primario.

inicio de clases para los niveles inicial y primario. Miércoles 3 de marzo: comienzo del ciclo lectivo para el nivel secundario.

comienzo del ciclo lectivo para el nivel secundario. Del 19 al 30 de julio: receso escolar de invierno.

receso escolar de invierno. Viernes 17 de diciembre: último día de clases.

Crédito: Ministerio de Educación.

¿Cuándo terminan las clases 2026 en CABA?

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ciclo lectivo 2026 finalizará el viernes 18 de diciembre. Esa será la última jornada correspondiente al dictado ordinario de clases y, para la mayoría de los estudiantes, marcará el comienzo de las vacaciones de verano.

La fecha ubica a CABA dentro del grupo mayoritario de jurisdicciones que cerrarán el ciclo el 18 de diciembre. También ese día terminarán las clases en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El dato resulta especialmente relevante para las familias que organizan viajes o actividades para el verano: el último día de clases en CABA será el viernes 18 de diciembre de 2026, por lo que el receso comenzará formalmente a partir del día siguiente.