Cruceros 2027/2028: cinco barcos recorrerán Sudamérica y habrá viajes de hasta 9 noches

MSC Cruceros anunció la programación de la temporada 2027/2028 en América del Sur. Cinco modernos y sofisticados barcos navegarán por la región, ofreciendo cruceros regulares con itinerarios variados por increíbles destinos de América del Sur y experiencias pensadas para diferentes perfiles de viajeros, con mucho confort, una amplia variedad de entretenimiento, ocio, bienestar y hospitalidad.

La programación incluirá desde minicruceros hasta viajes más largos de hasta 9 noches, con escalas en algunos de los destinos más bellos de Brasil, Uruguay y Argentina. La temporada comenzará en noviembre de 2027 y continuará hasta abril de 2028.

Barcos destacados de la temporada

MSC Splendida

El imponente MSC Splendida regresa a Sudamérica para la temporada 2027/2028, reafirmando su lugar como uno de los grandes protagonistas de la temporada de cruceros. Con amplios espacios al aire libre, instalaciones de última generación y una completa propuesta de entretenimiento, el barco invita a disfrutar de una experiencia a bordo pensada para todas las edades.

Su propuesta gastronómica incluye seis restaurantes internacionales y una variada selección de bares y salones, mientras que sus cuatro piscinas, 12 jacuzzis y gimnasio equipado con Technogym ofrecen múltiples opciones para relajarse y disfrutar durante el viaje. El entretenimiento incluye un gran teatro con espectáculos de primer nivel, arena deportiva, cine 4D y el simulador MSC Formula Racer, además de espacios especialmente diseñados para niños y adolescentes.

La experiencia se completa con el tradicional spa balinés y el exclusivo MSC Yacht Club, que ofrece espacios privados, servicio personalizado y una experiencia de mayor exclusividad a bordo.

MSC Meraviglia

Por primera vez en la región, el MSC Meraviglia ofrecerá una experiencia completa a bordo, combinando entretenimiento, gastronomía y ocio. Su gran destaque es la Galleria Meraviglia, un paseo interno de dos pisos con restaurantes, bares, tiendas y espacios de encuentro.

La propuesta gastronómica incluye especialidades como Butcher’s Cut, Kaito Sushi Bar, Kaito Teppanyaki, Hola! Tacos & Cantina y Ocean Cay. También cuenta con cuatro piscinas, parque acuático, gimnasio, nueve hidromasajes y el MSC Aurea Spa.

Las familias podrán disfrutar de espacios para niños y adolescentes, además de simuladores, bowling, cine interactivo y espectáculos de nivel internacional. Para quienes buscan exclusividad, el MSC Yacht Club ofrece áreas privadas, piscina, restaurante, lounge panorámico y servicio de mayordomo y concierge las 24 horas.

MSC Virtuosa

El MSC Virtuosa regresará en la temporada 2027/2028 con una amplia propuesta de entretenimiento, gastronomía y bienestar. A bordo, los huéspedes podrán disfrutar de grandes producciones en el Le Grand Théâtre, presentaciones en el Carousel Lounge y el futurista MSC Starship Club, con su bartender robótico Rob.

Las familias encontrarán espacios desarrollados junto a LEGO® y Chicco®, además de realidad virtual, simuladores, cine XD, bowling, parque acuático y cuatro piscinas. La oferta se completa con 10 restaurantes, incluidos especialidades como Butcher’s Cut, Kaito Sushi Bar y Teppanyaki, Hola! Tacos & Cantina e Indochine Restaurant, además de 21 bares y lounges y la Galleria Virtuosa. Para una experiencia exclusiva, el barco también cuenta con el MSC Yacht Club.

MSC Divina

El MSC Divina cuenta con áreas infantiles equipadas, actividades y espacios separados por grupos de edad y monitores preparados para entretener a los niños durante todo el crucero.

Cuenta con cuatro piscinas, 12 hidromasajes, diferentes bares y lounges, discoteca, bowling, cine 4D, gimnasio equipado con máquinas Technogym®, y un menú completo de servicios para cuidar la salud del cuerpo y relajarse en el MSC Aurea SPA. La gastronomía es otro gran diferencial y el barco cuenta con siete restaurantes, dos de ellos de especialidades: Butcher’s Cut y Galaxy Lounge - Kaito Sushi.

Hay 16 bares y lounges para elegir, teatro principal con espectáculos todas las noches y mucha música en vivo, además de la opción del MSC Yacht Club para una experiencia más exclusiva y privada.

MSC Musica

El renovado MSC Musica ofrecerá una experiencia completa de vacaciones en alta mar, combinando confort, entretenimiento y bienestar. El barco cuenta con una estructura completa de ocio, que incluye tres piscinas, gimnasio, área deportiva con minigolf y un centro deportivo con canchas de tenis, vóley y básquet. El barco cuenta con una variedad de bares y lounges, además de cinco restaurantes, dos de ellos de especialidades: Butcher’s Cut y Kaito Sushi Bar. La diversión está garantizada con los espectáculos de clase mundial en el teatro principal. Para relajarse, el MSC Aurea SPA ofrece un amplio portafolio de masajes, tratamientos de belleza y estética, sauna, bañeras de hidromasaje y mucho más.

El MSC Musica también ofrecerá la opción de reservas en el MSC Yacht Club. “La temporada 2027/2028 representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra presencia en América del Sur y, especialmente, en el mercado argentino. La incorporación de cinco barcos nos permite ampliar las alternativas para los viajeros y conectar algunos de los destinos más atractivos de la región. Entre ellos, el MSC Splendida tendrá un rol destacado, con itinerarios desde Buenos Aires y una propuesta que combina gastronomía, entretenimiento, bienestar y espacios al aire libre para disfrutar tanto del viaje como de cada destino.

Para MSC Cruceros, América del Sur "continúa siendo un mercado estratégico”, señaló Javier Massignani, Managing Director Argentina & Latam de MSC Cruceros. Más detalles sobre los itinerarios y la apertura de ventas serán anunciados próximamente para que nuestros huéspedes puedan planificar con más de un año de anticipación las mejores vacaciones.