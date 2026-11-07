Bajo el lema "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!", miles de personas marchaban este sábado por el centro porteño para celebrar la edición número 35 de la Marcha del Orgullo. Hay fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei y al reciente ataque que sufrieron mujeres trans en los bosques de Palermo. La convocatoria tiene su punto neurálgico frente al Congreso, donde se leerá un documento.

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Desde las 14 que miles de personas comenzaron a formar una marea multicolor en alrededores de avenida Belgrano y Lima. Luego de una previa con música, DJs y artistas, se inició la marcha por Lima hacia Avenida de Mayo, para luego descender hacia el Congreso.

"Milei, basura, vos sos la dictadura", cantaban los manifestantes en repudio a los discursos homofóbicos del Presidente y de distintos actores de La Libertad Avanza (LLA). Además de las clásicas consignas a favor de derechos LGBTIQ+, también hubo carteles en contra del transodio, en alusión al brutal ataque en los bosques de Palermo.

"Que ser trans no cueste la vida", rezaba el afiche de un joven. En la noche del domingo pasado, un grupo numeroso de jóvenes hostigaron verbalmente y atacaron con palos, piedras y ramas a mujeres trans que se encontraban a metros del Lago de Palermo. El episodio fue repudiado por toda la comunidad LGBT, que salió a protestar por los hechos.

En la previa de la movilización, las organizaciones que participan de la convocatoria expresaron su rechazo a lo que definieron como un intento de "borramiento y exclusión" del colectivo por parte del Gobierno de Milei. También reclamaron que la inclusión de la diversidad sexual y la prevención de la violencia por prejuicio vuelvan a ocupar "un lugar central" en las políticas de Casa Rosada.

"No se aguanta más el odio como política de Estado, nuestro orgullo es antifascista y antirracista y nuestro festejo también es lucha, como venimos haciendo desde la CHA hace 42 años", dijo la secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), María Laura Olivier.

Los artistas de la tarde

Frente al Congreso fue montado un escenario, en el que se leerá el documento realizado por los organizadores, se presentarán los artistas Six Sex, Martín Cirio, K4OS, DJ Fabián Jara y Blujaus. El gran cierre musical estará a cargo de María Becerra, confirmada como una de las principales figuras de esta edición.

La convocatoria de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo - Línea Histórica (OLH) es impulsada por el Frente Orgullo y Lucha, integrado por la CHA, la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) y 100% Diversidad y Derechos, junto con decenas de organizaciones LGBTINB+ de todo el país.

También participan organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y NIETES, además de sindicatos de ambas CTA y las Secretarías de Género y Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT).