Marcha del Orgullo 2026: qué artistas tocarán hoy y a qué hora serán los shows de María Becerra y La Joaqui.

La 35° Marcha del Orgullo se celebra este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires con una jornada que combina movilización, actividades culturales y música en vivo. María Becerra y La Joaqui serán las grandes protagonistas de una programación gratuita que tendrá dos escenarios y artistas de distintos géneros.

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Los espectáculos comenzaron desde las 11 y se extenderán hasta la noche. La propuesta musical estará distribuida entre el escenario Nadia Echazú, ubicado en Lima y Avenida de Mayo, y el escenario Carlos Jáuregui, frente al Congreso Nacional.

La 35° Marcha del Orgullo se celebra este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires con una jornada que combina movilización, actividades culturales y música en vivo.

Marcha del Orgullo 2026: a qué hora empiezan los shows y quiénes tocarán

El primer escenario en recibir a los artistas es el Nadia Echazú, cuya programación comenzó a las 11. Con la conducción de Joaco Villa y Emma Serna, contará con las presentaciones de Juli Martorell, Santi Magliocco, Aquafinna, Ambik, Aimel, DJ Juana Rusa, DJ Alan Fabulous, Missy Coper, Roze y Tita Print, quien realizará un homenaje a Gilda a 30 años de su fallecimiento. El cierre de este primer escenario estará a cargo de La Joaqui, una de las figuras más esperadas de la jornada.

Por otro lado, el escenario Carlos Jáuregui comenzará sus actividades a las 18, frente al Congreso Nacional. Allí, con la conducción de Franco Torchia, Alejandra Malem y Diana Zurco, se presentarán Six Sex, Martín Cirio, K4OS, DJ Fabián Jara y Blujaus. El gran cierre musical estará a cargo de María Becerra, quien fue confirmada como una de las principales figuras de esta edición de la Marcha del Orgullo.

Marcha del Orgullo 2026: cronograma de actividades de este sábado

Además de los recitales, la jornada tiene otras actividades previstas para quienes se acerquen al centro porteño:

10 hs: apertura del Paseo del Orgullo y feria de emprendimientos.

11 hs: comienzan los shows en el escenario Nadia Echazú.

14 hs: concentración de la Línea Histórica en Lima y Avenida Belgrano.

16 hs: inicio previsto de la movilización principal.

17 hs: intervención por la Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores, homenaje a Taty Almeida y las Madres de Plaza de Mayo y acto central de la Línea Histórica.

17.30 hs: partida de las organizaciones de la Línea Histórica hacia el Congreso.

18 hs: comienzan los espectáculos en el escenario Carlos Jáuregui.

La entrada a los espectáculos es libre y gratuita. La programación puede tener modificaciones durante el desarrollo de la jornada.