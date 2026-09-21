Crisis sin fin: cierra una histórica autopartista y deja en la calle a 70 trabajadores

Las medidas del gobierno de Javier Milei, como la apertura de importaciones, produjeron una fuerte crisis económica en el país. Por este motivo, una importante autopartista anunció el cierre de sus puertas lo que dejará a 70 trabajadores en la calle.

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Adient Automotive Argentina SRL confirmó el fin de su planta de Pueblo Esther, Santa Fe, donde fabricaba las butacas destinadas a la Chevrolet Tracker que General Motors ensambla en su complejo industrial de Alvear. La decisión marca el final de la producción local de esos componentes.

La medida había sido anticipada por la compañía en mayo, pero fue comunicada formalmente a los empleados durante septiembre. La próxima semana será la última de actividad industrial para la fábrica ubicada sobre la ruta provincial 16, a pocos metros del arroyo Frías y a unos 25 kilómetros de Rosario.

A partir del cierre, Adient mantendrá su relación comercial con General Motors, pero modificará por completo el origen de los componentes. Las butacas que hasta ahora se producían en Santa Fe serán importadas directamente desde Brasil, donde la compañía mantiene operativas sus plantas. La decisión expone una particularidad del caso: la autopartista dejará de fabricar un componente destinado a una terminal ubicada a apenas unos kilómetros y pasará a traerlo desde otro país.

De 230 trabajadores a una planta que cierra

El cierre representa el punto final de un proceso de reducción de la estructura que, según el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), se inició varios años atrás. Durante su período de mayor actividad, la planta de Pueblo Esther llegó a emplear 230 trabajadores. Además de abastecer a General Motors, la fábrica produjo componentes para el modelo HRV de Honda, que se fabricaba en Campana, provincia de Buenos Aires.

Desde 2019, la dotación fue reduciéndose progresivamente hasta llegar a los 70 empleados que serán desvinculados con el cierre definitivo. Adient surgió en 2016 como una compañía independiente luego de separarse de Johnson Controls. A nivel internacional, la multinacional cuenta con unos 60.000 empleados y alrededor de 200 plantas en 29 países, con producción destinada a fabricantes de vehículos de distintos mercados.

La decisión de abandonar la fabricación local está vinculada, según la información difundida sobre la compañía, con la ecuación económica entre producir en Argentina e importar desde Brasil. Entre los factores que incidieron aparecen la retracción del mercado interno, las condiciones cambiarias y la mayor facilidad para el ingreso de productos importados.