Cerró una histórica empresa de alimentos orgánicos.

Muchos argentinos optan por una alimentación más saludable y los alimentos orgánicos fueron ganando terreno en los últimos años, sin embargo, una histórica empresa que se dedicaba a su elaboración comunicó el cierre de sus puertas. Esto se da en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Molino Campo Claro anunció su final tras más de 30 años en el mercado de los alimentos, dejando a todos sus trabajadores en la calle. La noticia impactó fuertemente en Carlos Keen, partido de Luján, donde estaba la planta.

"Hemos resistido 30 años, y lo seguiremos haciendo, pero no de esta forma. Para nosotros el significado de Campo Claro va mucho más allá de una empresa o de un producto, y sabemos que para vos también", expresaron desde las redes de la empresa.

En relación con el cierre, agregaron: "Por eso te queremos contar que vamos a seguir perdurando, como una semilla guardada en la tierra hasta que vengan buenos tiempos".

"Lo que no funciona más es el sostén económico de nuestra producción y de la fuerza de trabajo que la hacen posible. Con errores y aciertos, hemos aguantado lo inimaginable para sortear los desafíos que nos tocaron, pero hoy, nuestro modelo de trabajo perdió sustentabilidad", sumaron desde Molino Campo Claro.

Los motivos del cierre de Molino Campo Claro

En esa línea, desde la firma apuntaron contra el contexto actual para el sector: "Los pequeños productores de la agricultura orgánica perdemos competitividad contra el capital concentrado".

Molino Campo Claro nació en 1995 como un pequeño establecimiento familiar con la elaboración artesanal de harinas integrales y aceites prensados en frío."Damos un paso al costado con dolor, enojo y vergüenza, que hoy le ganan al orgullo de todos estos años de trabajo digno, los cientos de toneladas de alimento sano procesados, las miles de familias que nos eligieron para alimentarse conscientemente, y las miles de hectáreas que ayudamos a cuidar del veneno de la agricultura industrial", lamentaron.

De todas maneras, tras comunicar el cierre, manifestaron las ganas de retomar el negocio en caso de que cambie el contexto actual. "Ojalá con el correr de los días recuperemos la esperanza para permanecer vitales hasta que llegue la hora de renacer".

También expresaron que "desde sus inicios, la empresa sostuvo la vocación por la investigación y el perfeccionamiento permanente en la elaboración de alimentos saludables, manteniendo viva la impronta de su fundador".