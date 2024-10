Dos empresas al borde del cierre por la crisis generada por Javier Milei

Dos marcas de ropa corren riesgo de cierre.

La economía argentina atraviesa un momento de crisis económica producto de las medidas implementadas por le gobierno del presidente Javier Milei y día a día se conocen nuevas empresas que tienen que cerrar sus puertas a causa de las bajas ventas.

En ese contexto la crisis amenaza con cobrarse dos nuevas victimas. Se trata de dos importantes marcas de ropa femenina que, además del bajo consumo interno, tienen que enfrentar la apertura de importaciones para industria textil, poniendo así muchas fuentes de trabajo en riesgo.

Las marcas de indumentaria femenina que corren riesgo de dejar de existir por la crisis económica son Vitamina y UMA, que pertenecen al Grupo Navilli, que tiene negocios en distintos rubros como el alimenticio de la mano de Molino Cañuelas.

Según informaron desde la empresa las marcas están a la venta pero en caso de que antes de fin de año no consigan venderlas, la firma cerrará todos los locales. De hecho en la actualidad no se están fabricando las colecciones de invierno del próximo año lo cual no es un buen augurio.

https://www.eldestapeweb.com/atr/supermercados/cerro-un-historico-supermercado-de-buenos-aires-tras-50-anos-de-existencia-20241021172137?utm_medium=internal&utm_source=Notapropia&utm_campaign=Nota_Propia

Además, desde que comenzó la gestión de Javier Milei, estas marcas ya cerraron tres locales por las bajas ventas y quedan once en pie que corren riesgo de tener la misma suerte. Si esto sucede, muchas personas quedarán sin sus fuentes de trabajo y se sumarán a las miles que atraviesan esta misma situación producto de la crisis.

Dos marcas de ropa corren riesgo de cierre

Efecto Milei: Cerró una importante fábrica y 50 trabajadores quedaron en la calle

Desde la llegada Javier Milei al gobierno nacional los indicadores de empleo y producción caen día a día y la crisis económica sigue cobrándose nuevas victimas como es el caso de un importante grupo de trabajadores que se quedaron sin su fuente laboral.

Esto sucedió tras el cierre de la empresa textil Barpla de Tierra del Fuego, que anunció el punto final de su planta lo cual afectó a 50 operarios. Se trata de 35 empleos directos y 15 indirectos como servicio de limpieza, logística y comedor.

La empresa de Río Grande alegó problemas judiciales vinculados a la Ley 19.640, que brinda beneficios impositivos a industrias radicadas en Tierra del Fuego. El delegado Germán Resquín detalló al medio Desde las Bases que recibieron la noticia luego de una asamblea bastante extensa realizada la semana pasada, sumado a un comunicado de la empresa en el cual alertaron sobre los motivos que llevarían a cabo el cierre definitivo.