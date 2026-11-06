Una histórica fabricante de maquinas agrícolas pidió el concurso de acreedores en medio de la crisis de Milei

La empresa vive una fuerte caída de la producción, embargos y busca reducir su personal.

En el contexto de crisis económica que produjo Javier Milei con sus medidas, una importante fabricante de maquinaria agrícola presentó un pedido de concurso de acreedores. Hay temor entre los 600 trabajadores por su futuro laboral.

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La firma Metalfor hizo este pedido en los tribunales de Marcos Juárez, Córdoba, en un intento por reorganizar sus compromisos financieros y evitar que los reclamos individuales sigan comprometiendo el funcionamiento de la compañía.

La decisión llega después de varios meses de deterioro económico y productivo, con un impacto que mantiene en alerta a los trabajadores de sus plantas. La empresa tiene alrededor de 600 operarios y, en agosto, había trascendido una propuesta de la conducción para reducir hasta un 70% la dotación.

A eso se agregó una caída del 78% en la fabricación de equipos nuevos, un escenario que alimentó la incertidumbre sobre la continuidad laboral y el pago de los salarios.

El concurso fue presentado por la firma como una herramienta para preservar la actividad. En un comunicado, la conducción sostuvo que busca proteger el patrimonio y evitar que las ejecuciones individuales afecten la capacidad operativa. También aseguró que la compañía continúa fabricando, vendiendo y entregando equipos.

Un balance en rojo y reclamos judiciales

Los números ayudan a dimensionar la profundidad del problema. Metalfor informó ante la Comisión Nacional de Valores pérdidas por $26.484 millones durante los primeros seis meses de 2026. Un año antes, en el mismo período, había obtenido ganancias por $11.870 millones. El cambio de resultado refleja el brusco deterioro de sus cuentas.

Entre los factores que golpearon a la compañía aparece la crisis del financiamiento a través de pagarés agrarios, en un mercado afectado por los incumplimientos de firmas como Surcos y Los Grobo Agropecuario. En ese contexto, Metalfor enfrentó embargos sobre sus cuentas bancarias. Entre las medidas judiciales figura una cautelar impulsada por AIR SRL por un monto superior a los 700.000 dólares.

La empresa, controlada desde 2017 por el consorcio Bertotto Boglione, busca ahora encauzar sus obligaciones dentro del proceso concursal. La presentación no implica por sí misma el cierre de la fábrica, aunque abre una etapa de reorganización financiera cuyo desarrollo será seguido de cerca por los trabajadores y los gremios de la región.

La compañía buscó llevar tranquilidad sobre el futuro inmediato de sus operaciones. Afirmó que seguirá con la producción, las entregas, la provisión de repuestos, el servicio técnico y la atención de su red comercial. “La presentación concursal busca precisamente proteger esa capacidad”, expresó.