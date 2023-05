Declara un testigo clave para el crimen de Lucas González: vio cuando se cruzó con la policía

Se inicia la novena audiencia del debate ante el TOC 25, donde declara el hombre que vio la interceptación de los agentes sobre el automóvil en el que viajaban Lucas y sus amigos.

Este martes se inicia una nueva audiencia por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a tiros junto a sus tres amigos interceptados por policías de la Ciudad de Buenos Aires, en noviembre del 2021. Durante la jornada de hoy, la novena audiencia del debate en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 25, declarará un testigo clave: el hombre que paseaba a su perro cuando sucedió el hecho.

Por el brutal asesinato, ocurrido en el barrio porteño de Barracas, están siendo juzgados 14 efectivos, porque otros 11 están siendo investigados por presuntas torturas cometidas contra los amigos y encubrimiento del crimen.

Durante la instrucción de la causa, el testigo dijo que vio la interceptación de los agentes sobre el Volkswagen Suran en el que viajaban Lucas y sus amigos desde unos 60 o 70 metros, donde tres personas -que luego supo eran policías- se bajaron de un auto con chalecos negros "sin ningún tipo de identificación", lo que lo hizo pensar que se trataba de "ladrones". Además, el hombre aportó una filmación a los fiscales de aquel entonces, Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim, la cual fue realizada con su propio celular 20 minutos después de escuchar los disparos, cuando se acercó a la escena y vio a dos de los amigos de Lucas detenidos y a los policías alrededor.

Los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, del TOC 25, escucharán los testimonios de otros dos testigos propuestos por los abogados defensores de los tres policías acusados del homicidio del adolescente. Mientras que, en la última jornada del juicio, se presentó a declarar el exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, quien admitió que la primera información policial que recibió sobre el hecho fue que se había tratado de "un enfrentamiento armado con un delincuente abatido", aunque tras el análisis de las evidencias advirtió que existían "graves irregularidades" por parte de los acusados, a los que puso a disposición de la Justicia y les inició un sumario.

En su declaración del pasado martes, D'Alessandro sostuvo: "El jefe de policía (de la Ciudad) me dice que supuestamente había habido una persecución en la cual, en un enfrentamiento, había sido abatido un delincuente. Lo primero que hago es recabar las pruebas tecnológicas. En función de eso llamo al jefe de la policía y le digo que la situación no es como me la había comentado y me dijo 'sí, estamos esperando a ver qué pasa'. Y le dije, 'no, no esperamos nada'".

Quiénes son los policías acusados

Por el brutal crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio, desde el 16 de este marzo pasado, Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes en la primera jornada del debate aseguraron que actuaron "en legítima defensa" y "en cumplimientos del deber", por lo que no cometieron "ningún delito". A ellos tres se les adjudica la coautoría del delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial".

Además, los Issasi, López y Nieva enfrentan cargos por las "tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley", en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad están detenidos y siendo juzgados por el encubrimiento del asesinato de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos. Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

El crimen de Lucas González

El crimen del jugador de las divisiones inferiores de Barracas Central ocurrió el 17 de noviembre de 2021 cuando regresaba junto a tres amigos a bordo de un Volkswagen Suran y fue interceptado por un automóvil Nissan Tiida, abordado por tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Por ese motivo, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que "plantaron" un arma en el auto de las víctimas.