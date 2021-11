D´alessandro se reunió con Dalbón y coincidieron: "Acá no puede haber grieta"

El ministro y el abogado le exigieron al juez del caso mayor celeridad. Dalbón se fue satisfecho tras el encuentro, aseguró que la búsqueda de justicia por el crimen de Lucas "no tiene banderías política" y lanzó: "No estamos hablando de tres policías, sino de tres asesinos".

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, se reunió con el abogado de la familia de Lucas González, Gregorio Dalbón, y coincidieron en que en este caso "no puede haber divisiones". En el encuentro, el funcionario porteño le mostró a Dalbón el funcionamiento de los sistemas y herramientas tecnológicas con los que cuenta el organismo para ejercer el control civil sobre la Policía de la Ciudad. Fue en la previa de la marcha convocada por la familia a Tribunales el próximo lunes a las 19, con velas y banderas argentinas, para exigir justicia.

Luego de este encuentro, en el que Dalbón cargó fuerte contra el juez Martín Del Viso por la demora en dictar la orden de detención de los tres policías acusados del crimen del futbolista, el magistrado aceptó el pedido de los fiscales y fue así que tres días después de lo ocurrido el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas finalmente fueron encarcelados. D´Alessandro recordó que se los separó de la fuerza y se le reclamó al juez Del Viso que "actúe de forma inmediata".

"Tenemos que estar de la misma vereda. Lo invitamos para mostrarle cuál es el control civil que realizamos sobre la fuerza de seguridad", señaló el funcionario de la Ciudad, en conferencia de prensa. Mientras que Dalbón pidió distinguir a los acusados de la fuerza porteña: "No estamos hablando de tres policías, sino de tres asesinos". Y agregó: "Sigo pensando que esto no tiene banderías políticas, no tiene grieta".

Dalbón también consideró que en el caso de Lucas González "no hay gatillo fácil, porque acá no había delincuentes". Y sumó: "Acá lo que había era una pistola, un asesino y una víctima, Lucas González". Luego, manifestó que "lo que se me ha mostrado pone blanco sobre negro en cuanto a la honorabilidad de los chicos, que nunca han mostrado más que venían de jugar al fútbol".

"Estamos hablando de tres asesinos que trabajaban de policías, que debían cuidarnos y lo que hicieron fue asesinar a un chico, quitarle todos sus sueños, destruir toda una familia y vaya a saber ahora dónde están, porque parece una tortuga el juez que tiene la causa: no entiendo por qué no dispone la orden de detención, habida cuenta de que están cercados y están a punto de ser detenidos, sólo falta la orden de detención del juez", indicó.