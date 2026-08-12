Crimen de Chaco: qué declaró un testigo clave sobre la acusada de asesinar a su novio

Durante la madrugada del 2 de agosto, en una vivienda de la localidad de Resistencia provincia de Chaco, fue asesinado Matías Julián Álvarez Guardia. Inmediatamente después de conocerse el crimen, fue detenida la principal y única sospechosa, su pareja y conviviente, Victoria Luz Cantero.

Facundo Cantero, hermano de la joven de 25 años y amigo de la víctima, declaró recientemente ante la Fiscalía y relató cómo fueron los minutos previos al ataque y qué encontró cuando llegó a la casa de la pareja.

Según su testimonio, recibió una llamada telefónica de Álvarez Guardia a las 7:15 aproximadamente, quien le habría dicho que se había cortado. En la comunicación, Facundo habría escuchado también la voz de su hermana, gritándole a su pareja: "¿Por qué no le contás que me rompiste todo el celular?”.

Seguido de ello, la llamada se cortó y Facundo, alertado, decidió dirigirse hasta la vivienda. Victoria tiene 25 años y actualmente está acusada de homicidio agravado por el vínculo. Mientras la investigación avanza, permanece detenida.

Que encontró Facundo al llegar a la casa de su hermana

Cuando el cuñado de Álvarez Guardia llegó a la casa que la víctima compatía con su hermana, encontró a Julián sentado en un sillón del comedor. En su declaración lo describió como "decaído, con una mano apoyada sobre el pecho y manifestando que sentía dolor".

El testigo declaró que Victoria también se encontraba en el interior de la vivienda, que le sangraba la nariz y vio sangre en una de sus manos. Al ver el estado de Julián decidieron llevarlo al hospital, junto a su novia y la propia Victoria. Allí, confesó que ella le había clavado un cuchillo.

Según el testimonio de Facundo, durante el trayecto Álvarez Guardia manifestó de manera reiterada que sentía dolor y frío. Poco después, el joven murió por la gravedad de la herida que presentaba en el tórax.

Según la hipótesis que analiza la Justicia hasta el momento, Julián recibió una puñalada en el pecho en medio de una discusión con su pareja.

Cantero continúa detenida

La joven permanece detenida y es la única imputada por el crimen de Álvarez Guardia. La Justicia deberá establecer ahora cómo se produjo la discusión y los momentos previos a la brutal agresión que sufrió Julián y que le costó la vida.

La declaración de Facundo se suma al expediente junto a otros elementos relevantes para definir cómo se dieron los hechos y resulta sumamente importante ya que fue la primera persona que llegó a la vivienda tras el ataque después de recibir la llamada de la víctima, y quien participó del traslado de Julián al hospital.