Después del corte de luz masivo que afectó a cientos de miles de usuarios de Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la empresa explicó el motivo de la falla en el servicio.

"Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes", indicó Edenor en un comunicado, que siguió: "A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado".

Luego, la empresa señaló: "La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión".

"Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro", siguió y concluyó: "Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido".

Cómo funciona el Subte: qué líneas están interrumpidas

Uno de los servicios más afectados fue el subte porteño. Si bien algunas líneas dejaron de funcionar, el servicio se reanudó y opera de manera completa con algunas demoras.

Línea D : tras una hora de corte, el servicio se normalizó y circula de manera completa entre cabeceras.

: tras una hora de corte, el servicio se normalizó y circula de manera completa entre cabeceras. Línea H: reanudó su servicio con normalidad y

El resto de las líneas continúa operando con normalidad, aunque se pueden experimentar demoras y mayor cantidad de pasajeros por los desvíos en la vuelta a casa.

Trenes con demoras en CABA y el Conurbano

El corte de luz de Edenor también afectó a los trenes. Actualmente, el ferrocarril funciona de la siguiente manera: