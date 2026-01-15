Después del corte de luz masivo que afectó a cientos de miles de usuarios de Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la empresa explicó el motivo de la falla en el servicio.
"Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes", indicó Edenor en un comunicado, que siguió: "A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado".
Luego, la empresa señaló: "La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión".
"Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro", siguió y concluyó: "Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido".
Cómo funciona el Subte: qué líneas están interrumpidas
Uno de los servicios más afectados fue el subte porteño. Si bien algunas líneas dejaron de funcionar, el servicio se reanudó y opera de manera completa con algunas demoras.
- Línea D: tras una hora de corte, el servicio se normalizó y circula de manera completa entre cabeceras.
- Línea H: reanudó su servicio con normalidad y
El resto de las líneas continúa operando con normalidad, aunque se pueden experimentar demoras y mayor cantidad de pasajeros por los desvíos en la vuelta a casa.
Trenes con demoras en CABA y el Conurbano
El corte de luz de Edenor también afectó a los trenes. Actualmente, el ferrocarril funciona de la siguiente manera:
- Tren San Martín: Circula con demoras por falta de suministro eléctrico.
- Tren Mitre: los ramales Suárez y Mitre interrumpidos.
- Tren Roca: Circula con normalidad.
- Tren Sarmiento: con normalidad.
- Tren Belgrano Sur: con normalidad.
- Tren de la Costa: reanudó su recorrido.