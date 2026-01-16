AySA advirtió por el servicio de agua tras el apagón masivo en el AMBA

Luego del masivo apagón que llegó a dejar a más de 800.000 usuarios sin luz en el AMBA, AySA advirtió que sus instalaciones se vieron afectadas y que el servicio de agua retornará a los hogares paulatinamente. En ese sentido, pidió a los hogares afectados que hagan un uso "responsable" del agua potable.

"AySA informa que debido a un corte de energía eléctrica ajeno a la empresa, registrado en gran parte del AMBA, varias de sus instalaciones se vieron afectadas. Estas instalaciones, correspondientes a los sistemas de producción y distribución de agua potable, requieren suministro eléctrico y demandan una gran cantidad de energía para su normal funcionamiento", dijo la empresa en un comunicado.

Al respecto, AySA añadió que el servicio se restablecerá de a poco. "Es importante recordar que, una vez restablecida la energía eléctrica, la normalización del servicio de agua potable no es inmediata. Los sistemas de bombeo requieren un proceso de arranque secuencial, por lo que la presurización de la red y recuperación del servicio se dará de manera gradual durante la jornada", anticipó.

En este contexto, y teniendo en cuenta las altas temperaturas, AySA pidió "extremar los cuidados y realizar un uso responsable del agua potable, priorizando su utilización para actividades esenciales".

La empresa precisó en qué zonas, afectadas por el apagón, es posible que se registre baja presión o falta de agua: además de algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, alertó que esto podría ocurrir en algunas localidades de los partidos de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

La causa del apagón masivo que afectó a Edenor en el AMBA

Después del corte de luz masivo que afectó a cientos de miles de usuarios de Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la empresa explicó el motivo de la falla en el servicio.

"Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes", indicó Edenor en un comunicado, que siguió: "A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado".

Luego, la empresa señaló: "La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión".

"Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro", siguió y concluyó: "Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido".

Finalmente, la Secretaría de Energía informó a las 17:30 que ya se había "restablecido el servicio al 100% en Edenor y Edesur".