Vecinos de 15 barrios del norte y oeste porteño pueden tener baja presión o directamente quedarse sin agua este miércoles por un corte de agua en CABA vinculado a una obra de AySA en Villa Urquiza. La empresa reemplazó dos válvulas que estaban en funcionamiento desde 1917 en conductos principales de agua potable. El cronograma oficial preveía que se extendieran hasta las primeras horas de la tarde de hoy, aunque desde la empresa anticiparon que podrían terminar cerca del mediodía.

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Los barrios que pueden verse afectados son Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Núñez, Palermo, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. Según AySA, los hogares con tanque de reserva van a notar menos el impacto.

Hasta cuándo dura el corte de agua en CABA

Los trabajos arrancaron a las 22 del martes y, para reducir las molestias, se hicieron mayormente durante la noche. El cronograma oficial preveía que se extendieran hasta las primeras horas de la tarde de hoy, aunque desde la empresa anticiparon que podrían terminar cerca del mediodía.

Eso no significa que el agua vuelva de golpe. Para aislar el tramo de obra, AySA tuvo que cerrar otras 15 válvulas de la red, y su reapertura se hace una por una y de manera gradual. Si se abrieran todas juntas, el aumento brusco de presión podría dañar la reparación recién hecha o comprometer otros tramos de cañerías. Por eso el servicio se recupera de forma paulatina a medida que avanza ese proceso.

La empresa también explicó por qué, dentro de un mismo barrio, un vecino puede tener agua y el de al lado no. Influyen las instalaciones internas de cada edificio o casa y el hecho de que la red está interconectada: algunos domicilios pueden seguir recibiendo agua desde otros conductos que no forman parte del tramo intervenido.

Por qué AySA cambió las válvulas

Las dos piezas reemplazadas están en los caños que unen la planta San Martín, en Palermo, con la estación elevadora de Villa Devoto. En su lugar, AySA instaló válvulas mariposa, que sirven para abrir o cerrar el paso del agua en las cañerías maestras.

La ventaja es que, de ahora en adelante, la empresa podrá aislar sectores más chicos de la red cuando tenga que hacer reparaciones o atender una emergencia, lo que reduce la cantidad de usuarios afectados en futuras obras. La obra también mantiene cortado el tránsito en avenida de los Constituyentes, a la altura de La Pampa, porque los trabajos se hacen sobre la calzada.

Corte de agua programado: qué hacer antes, durante y después

Cuando el corte de agua programado se conoce con anticipación, la mejor forma de atravesarlo es prepararse. Algunas recomendaciones:

Antes del corte. Juntá agua potable en recipientes limpios y con tapa para tomar y cocinar. Si tenés tanque, asegurate de que esté lleno.

Juntá agua potable en recipientes limpios y con tapa para tomar y cocinar. Si tenés tanque, asegurate de que esté lleno. Durante el corte. Hacer un uso responsable del agua . Eso implica priorizar lo esencial, como la higiene y la alimentación, y evitar el lavarropas, el lavavajillas y el riego para no vaciar la reserva del tanque antes de tiempo. También conviene revisar que no haya canillas goteando ni pérdidas en el inodoro.

Hacer un . Eso implica priorizar lo esencial, como la higiene y la alimentación, y evitar el lavarropas, el lavavajillas y el riego para no vaciar la reserva del tanque antes de tiempo. También conviene revisar que no haya canillas goteando ni pérdidas en el inodoro. Cuando vuelve el servicio. Es posible que el agua salga turbia por los sedimentos que arrastra al circular de nuevo por las cañerías. En ese caso, dejar correr el agua hasta que recupere su aspecto habitual antes de usarla.

Cómo saber si hay un aviso de corte de agua en tu zona

Ante cualquier duda o para consultar si hay un aviso de corte de agua en tu barrio, AySA tiene un canal de autogestión por WhatsApp al 11-5984-5794, atención y la línea 0800-321-AGUA (2482), que funciona las 24 horas. A través de la oficina virtual, también podés consultar por cortes o registrarte para recibir avisos.