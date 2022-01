Vizzotti cruzó a un antivacunas y lo dejó sin argumentos: "No tenés toda la información"

La ministra de Salud visitó Chubut y le explicó, a dos años de la pandemia, cómo funcionan las vacunas a un hombre que descreía de su efectividad.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, fue noticia durante la jornada de hoy cuando cruzó, con altura y extremada paciencia, a un joven antivacunas que sigue discutiendo el funcionamiento de las vacunas en 2022 y a dos años de la pandemia del COVID-19. Si bien, por la fuerte campaña de vacunación, se observan cambios importantes en los fallecidos o en la ocupación de camas, algunos todavía descreen de los laboratorios.

"Por ejemplo, hoy tenemos ocho personas en Comodoro. Las ocho están vacunadas, ¿qué beneficio hay?", se excusó el hombre para argumentar porqué desconfía en las diferentes dosis disponibles para inmunizar. Allí, en su visita por la provincia de Chubut, la líder de la cartera sanitaria lo frenó: "Pero vos sos preparados físico, nosotros estamos trabajando y estudiamos 20 años la estrategia de vacunación".

Tras esto, como si nos encontráramos en marzo del 2020, Vizzotti volvió a explicar lo que causan las vacunas frente a los casos positivos de coronavirus, reduciendo la posibilidad de ingresar a terapia intensiva o peor, fallecer frente a la enfermedad. "Las vacunas lo que hacen es disminuir la posibilidad", sostuvo. Y el joven insistió: "Es una nueva vacuna, lo reconoce la misma ciencia".

Ante esto último, la ministra de Salud nacional le respondió y explicó: "No, no es una nueva vacuna. Las únicas vacunas que son nuevas tecnologías son las de Pfizer y la de Moderna. Todas las demás vacunas, tienen plataformas que se vienen usando hace un montón de tiempo". Y cerró: "Ustedes no tienen toda la información y ven una parte de esa información".

Más allá de lo dicho por el joven, es importante remarcar que el pueblo argentino tuvo una fuerte respuesta positiva frente a las vacunas. Hasta el momento, a lo largo y ancho del territorio argentino, se distribuyeron un total de 93.854.553 vacunas de las que se aplicaron 82.883.083. Según los datos del Monitor Público de Vacunación, 39.063.511 iniciaron su esquema de vacunación mientras que 34.102.123 ya lo completaron. Por otro lado, 2.946.481 fueron inoculados con una dosis adicional, 6.770.968 recibieron la dosis de refuerzo y 5.083.000 fueron donadas a otros países.