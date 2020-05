Violaron la cuarentena para ir a misa y fueron detenidos en la puerta de la Iglesia

Diez personas fueron detenidas por violar la cuarentena obligatoria e ir a una Iglesia para celebrar la misa de domingo. El hecho ocurrió en la ciudad de San Luis cuando un grupo de feligreses de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes acudieron al lugar pese al confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

La misa fue llevada a cabo por el sacerdote local y entre los asistentes que fueron detenidos había dos ex policías puntanos, según consignaron los medios locales.





Enrique Miranda, uno de los ex policías detenidos explicó que la misa se realizó con "todos los recaudos" sanitarios debido a la pandemia. Sin embargo, cualquier explicación no alcanzó para justificar la violación de la cuarentena. "Fue una misa que habíamos pedido para pedir por todas las víctimas que murieron y por la salud de los enfermos", indicó el ex policía que además es abogado.

Según el ex uniformado, el operativo fue "un gran circo" y calificó a la cuarentena como "una prisión domiciliaria". En declaraciones a Radio Nacional, Miranda dijo que el aislamiento "es una gran mentira" y criticó a los gobiernos provincial y nacional.