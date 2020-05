Seis provincias que abrieron la cuarentena registraron casos positivos de COVID-19

Después de entre siete y 53 días sin contagios, Jujuy, Chubut, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y San Juan, registraron nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas horas. Según el distrito, algunas autoridades pusieron el foco en la conducta irresponsable de los ciudadanos, lo que permitió la propagación.

Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, estaba por cumplir 55 días sin reportes pero se registró un nuevo infectado, el sexto. Según reconstruyó Perfil, se trata de un camionero que viajó con carga por Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires la semana pasada. Al volver al domicilio, el martes acudió al centro de slud por presentar síntomas.

En la provincia del norte del país funciona el sistema "Fronteras Seguras" mediante el cual les realizan un test rápido al ingresar, pero al hombre le había dado negativo. En un audio que difundió, rompió la cuarentena que debía cumplir por 14 días y el Gobierno resolvió aislar a 34 personas que también tuvieron un resultado negativo en el examen PCR romado el jueves. Además, determinaron el regreso a la fase 1 de la cuarentena, durante siete días, en las localidades de Fraile Pintado, donde vive el hombre, y Calilegua, por donde llegó a movilizarse.

Misiones no había registrado casos en 25 días pero ayer se confirmaron dos contagios, según la información oficial. Se trata de una médica que trabaja en el área de internación del sector de Oncología del hospital Ramón Madariaga, de Posadas y su hijo, de 18 meses, que se encuentran estables y no fueron internados. Todavía no se conoce cómo se infectaron y la provincia continúa en la fase 4 del desconfinamiento.

En tanto, Chubut llevaba 24 días sin positivos de coronaviurs pero desde el martes los casos subieron de 4 a 8 al declararse en Trelew un contagio en un taxista que derivó en otros tres infectados con quienes ese paciente había tenido contacto estrecho. La directora provincial de epidemiología y patologías prevalentes, Teresa Strella, aseguró que "no se está frente a una circulación comunitaria del virus" ya que "los dos casos índice (el comerciante que contagió a una mujer y el taxista que contagió a otros tres) no tenían ninguna vinculación entre sí".

Por su parte, Entre Ríos había registrado dos semanas sin contagios pero se contabilizó un nuevo paciente, un hombre adulto mayor oriundo de la localidad de San Benito, a unos 10 kilómetros de Paraná, la capital provincial, y con antecedentes de factores de riesgo. El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, aseguró que "lo importante no es el número de casos sino el tipo" y este nuevo caso "es clave porque no tiene antecedentes de viaje"; por eso, afirmó que "se encuentra en investigación" los contactos y zonas que tuvo contacto el paciente, y ya hubo "15 personas identificadas, de las cuales cinco ingresaron a estudio", informó Perfil.

En Corrientes ocurrió lo mismo. Se reportó un caso después de 15 días. El miércoles se informaron dos nuevos pacientes internos de la Unidad Penal 1 donde se habían registrado ya algunos contagios y aislado preventivamente a un número importante de presos. A éstos se sumaron hoy otros siete: una enfermera, dos familiares directos de ella, una persona que visitó a un familiar en terapia intensiva en el hospital Perrando de la Capital chaqueña, y dos casos en la localidad de Mocoretá, distante a 240 kilómetros de la Capital provincial, que corresponden a "dos personas que regresaron de viaje de Buenos Aires", entre otros reportados.

En San Juan se contabilizaron cinco casos de coronavirus, de los cuales tres se recuperaron y dos corresponden a dos médicos del Hospital Guillermo Rawson, internados sin gravedad. Sin embargo, la provincia está envuelta en una polémica desde el 5 de mayo, cuando un camionero internado por neumonía bacteriana en Buenos Aires llegó a esa provincia con un resultado positivo de COVID-19. Ésto hizo que se interpretara una posible importación de infectados después de 16 días sin reportes.

El vuelo en el que llegó el camionero está bajo análisis por presuntas irregularidades en la tramitación y autorización del traslado. Otro caso es el de la hermana del hombre, que es médica reumatóloga y fue denunciada por la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, por haber atendido a su hermano sin autorización para estar en el sector de aislamiento, además de revisar a otros pacientes, asistir a una fiesta y visitar a sus padres sin cumplir el protocolo.