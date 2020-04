Se quedaron sin pilas en la radio y recién se enteran de la pandemia

Un grupo de trabajadores rurales no se había informado del avance del coronavirus en el país y recién lo supieron cuando la Policía se los explicó en los últimos días al llevarles alimentos.

Los peones no tenían otro medio de comunicación que no fueran sus radios, pero se quedaron sin pilas antes de los anuncios de Alberto Fernández y nunca se enteraron de la cuarentena obligatoria ni las cifras de contagios. “No sabían de la existencia del coronavirus porque se quedaron sin pilas en sus radios…se enteraron hace pocos días cuando les fuimos a llevar mercadería, y otros cuando fueron a El Calafate a buscar alimentos y se encontraron con que el pueblo estaba cerrado”, contó René Caro, jefe de la División de Operaciones Rurales de la Policía de Santa Cruz.

Según detalló La Opinión Austral, los trabajadores que cumplían tareas en un campo de Santa Cruz no tenían ninguna noticia del estado actual del mundo. “Lo tomaron con sorpresa pero con calma”, afirmó Caro.

La estancia "La Josefina" donde trabajan se encuentra a unos 130 kilómetros de la localidad Tres Lagos, por lo que el contacto con otras personas es muy poco. El dato más llamativo es que los dueños de los terrenos tampoco los alertaron sobre la situación.

La noticia llegó cuando personal de la División Operaciones Rurales de la Policía fue hasta allí para llevarlas alimentos. El intendente de El Calafate, Javier Belloni, decidió cerrar los ingresos a la ciudad y proveer a la zona rural de alimentos y otros elementos indispensables.

Según el relato policial, este no sería el único caso, ya que desde otras estancias quisieron ingresar a la ciudad y fueron informados allí de los acontecimientos “Las personas lo tomaron con sorpresa, pero tranquilos. Ninguno se alarmó. Quienes viven y trabajan en el campo ven todo desde muy lejos y dado que pasan mucho tiempo en soledad, no están preocupadas por el virus. La preocupación de ellos pasa por sus caballos, los animales que cuidan, sus perros. Y, obviamente, las pilas, para que no les pase lo de la estancia La Josefina y poder continuar escuchando la radio”, concluyó Caro.