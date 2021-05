Rosario: la policía detuvo a manifestantes anticuarentena

Sin barbijos y sin distancia social negaban al virus. Algunos pedían poder abrir comercios.

Este martes por la tarde se desató un caos total en Rosario, Santa Fe, cuando un grupo de personas decidió marchar al Monumento a la Bandera para protestar por diversas cuestiones: si bien algunos eran anticuarentena y negacionistas de la pandemia de coronavirus, otros lo hicieron por otras razones vinculadas con la seguridad y la economía. Todo terminó de la peor manera tras la intervención de la Policía local: con trompadas, insultos y detenidos.

Había algunas personas que reclamaban poder trabajar y abrir sus comercios que comenzaron a denostar a las fuerzas de seguridad y al gobierno provincial actual del peronista Omar Perotti, al que compararon con la dictadura cívico-militar. Entonces, la temperatura allí fue subiendo de a poco y la policía detuvo a una decena de manifestantes.

Sin embargo, la prensa no se salvó, ya que se vivió un momento tenso luego de que uno de los presentes lanzara frente a las cámaras que "difunden terrorismo, no hacen falta ustedes, mercenarios", de cara a varios de los periodistas presentes. En tanto, otra mujer aseguró que fue "con cuatro amigas, no soy de ningún partido... ¿Cómo hacemos para no contagiarnos si hace un año que venimos a las marchas?".

La gran mayoría de los manifestantes no respetaron los protocolos correspondientes: sin la distancia social, algunos de ellos estaban sin los barbijos correspondientes, se abrazaban, se acercaban a los efectivos y hasta se reían cuando les pedían que se retiraran del lugar.

Las marchas anticuarentena y negacionistas del COVID-19 en el mundo

Este tipo de situaciones no se han vivido solamente en la Argentina, ya que a lo largo de estos 14 meses se pudieron observar algunas similares en muchos países más desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Italia, España y Turquía.