Récord de contagios en CABA: registró 692 nuevos casos y el total es de 16.984

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un nuevo récord de contagios por coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron 692 nuevos casos en 24 horas y el total es de 16.984. En tanto, se registraron 16 muertes durante la jornada y el global de fallecidos en territorio porteño asciende a 372.

Las muertes corresponden a siete hombres de 53, 59, 57, 52, 60, 65 y 82 años, ocho mujeres de 65, 70, 81, 77, 89, 74, 82 y 47 años y una persona sin identificación de sexo, con 97 años.

Los datos se conocieron luego de que Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño, mantuviera una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el presidente Alberto Fernández en Olivos. El encuentro ocurrió ayer y sirvió para analizar la evolución de los contagios en el AMBA, íntimamente vinculada al incremento de la circulación producto de las flexibilizaciones de las últimas semanas.

Tras la cumbre, la Ciudad dispuso una ampliación en el horario de salida para la práctica deportiva en parques y plazas de la Ciudad, que se extenderá desde el viernes de 19 a 9, aunque restringirá la realización de la actividad a la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI). La nueva modalidad comenzará a regir el viernes.

La medida contempla la posibilidad de salir a hacer ejercicios físicos los días pares para los que tienen el DNI finalizado en un número par, mientras que los días impares, podrán salir los que tienen el DNI terminado en número impar.

Además, se reforzaron los controles en transportes públicos e ingresos a la Ciudad de Buenos Aires para reducir la circulación. A partir de las cero horas del viernes, sólo los trabajadores esenciales podrán utilizar subtes, trenes y colectivos.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Roríguez Larreta, no estuvo en el encuentro porque, pese a haber tenido un resultado negativo en su hisopado, mantuvo una reunión con la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien dio positivo de COVID-19.

Según informó esta mañana, el viernes se hará nuevo hisopado tras el primer resultado negativo para el nuevo coronavirus y se mantendrá aislado hasta tener esa segunda prueba. “Me hice el testeo y me dio negativo, pero el ministro de Salud (porteño, Fernán Quirós) me sugiere que trabaje desde casa hasta mañana que me hago un nuevo test”, dijo el mandatario en declaraciones a radio CNN.

“No soy factor de riesgo, pero estamos en reuniones con otras personas y las puedo contagiar si me contagio, hay que ser responsables”, sostuvo Larreta y remarcó que hasta obtener el resultado de mañana mantendrá sus reuniones a través de videoconferencias, informó Télam.