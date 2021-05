Nuevas restricciones COVID: gremios docentes critican que Larreta haya suspendido las clases

El secretario general de UTE cuestionó a Larreta, que pasó de impulsar las clases presenciales a suspender todo tipo de clases, incluso las virtuales.

El Secretario Adjunto de UTE, Eduardo López, cruzó la decisión de Larreta de suspender las clases virtuales entre el miércoles y el viernes próximo, como parte de las nuevas restricciones contra la segunda ola de coronavirus. Durante la semana próxima, no habrá ningún dictado de contenidos educativos en la Capital Federal, ni presencial ni virtual.

López tildó esta decisión extrema del jefe de gobierno porteño como "un paro a las clases" perpetrado por el jefe de gobierno. Asimismo destacó que "le decimos a Larreta que no deje para Navidad lo que podemos hacer hoy". En diálogo con El Destape Radio, el dirigente de CTERA enfatizó que "los maestros en CABA van a dar clases igual", pese a la polémica decisión del gobierno porteño.

En la misma línea, López destacó que "Larreta hace un lockout patronal a las clases, no quiere que demos clases virtuales". "Miércoles, jueves y viernes los maestros van a dar clases virtuales y van a sostener el vínculo más allá de lo que dice Larreta", remarcó el dirigente gremial, que impulsó las protestas contra el dictado de clases presenciales en plena pandemia de coronavirus, por el riesgo de llevar adelante una actividad en lugares cerrados con concentración de gente.

"Larreta anteayer dijo que las escuelas no contagian mientras sacaban a una maestra en camilla del Bernasconi", advirtió. Asimismo, el gremialista advirtió que "ya fallecieron 15 docentes desde las clases presenciales. No los devuelve ninguna encuesta" y concluyó que "nosotros de esto no nos olvidamos más. Los muertos no vuelven. Hay familias destruidas".

Las medidas que tomó la Ciudad contra la segunda ola

Después de semanas de rebeldía, la Ciudad de Buenos Aires se plegó a las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno nacional y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el confinamiento estricto en el territorio porteño con la suspensión de las clases durante la próxima semana, días que se "recuperarán" del 20 al 22 de diciembre de manera presencial. De este modo, pasó de un extremo a otro: de exigir la apertura de colegios en pleno brote pandémico a directamente no dictar materias. Además, sólo se permitirá la apertura de comercios de cercanía, quedará restringida la circulación, se cancelarán actividades económicas y sociales.

El Gobierno porteño terminó de delinear las medidas durante la tarde noche del jueves y decidió comunicarlas después de Nación para conocer la letra chica de los anuncios. Horas antes de la difusión, explicaron que el objetivo fue dar un mensaje de unidad para generar mayor cumplimiento de las disposiciones a más de un año de iniciada la pandemia del coronavirus.