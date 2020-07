La desgarradora historia de una persona que perdió a su hermano por COVID

Un oyente contó la desgarradora historia de un familiar de 54 años, que ignoró la gravedad de la pandemia del coronavirus y perdió la vida tras permanecer tres semanas en terapia intensiva: gozaba de buena salud pero era asmático.

Durante el programa de Roberto Navarro en El Destape Radio (FM 107.3), el periodista conoció la historia del hombre de 54 años, "una persona joven, super vital, que nunca se enfermaba de nada", pero que decidió ignorar sus síntomas, relató su hermano Hernán.

"Me enteré cuando estaba internado entubado internado en terapia, y no pude hablar con él. Empezó a sentirse mal, tenía asma y cuando empezó con sus síntomas no tomó conciencia de lo que podía estar pasando", explicó.

"Su muerte no fue en vano".

"Estuvo una semana moviéndose, contagió su novia y se negaba a asumir que tenía la enfermedad. Era una persona sana, que se cuidaba mucho, muy sano pero muy cabezón. No quiso hisoparse. Pidió que no le diera su contacto a los médicos cuando la estaban hisopando", agregó.

"El viernes lo internan, el domingo lo entuban y estuvo tres semanas hasta que se negativizó la enfermedad y pudimos visitarlo en vida. Tenía 54 años. Una persona joven, super vital, que nunca se enfermaba de nada. Era de buen pasar económico, (tenía) OSDE, que nunca se va a imaginar que va a tener esa enfermedad".