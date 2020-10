La Ciudad volvió a superar los 800 casos diarios por coronavirus

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 825 nuevos casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y el total de infectados ascendió a 137.061. Además, se informaron 50 muertes en 24 horas y el territorio contabiliza 4.355 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Los decesos corresponden a 24 hombres y 26 mujeres.

Hoy volvieron a abrir sus puertas los shoppings, tras siete meses cerrados, bajo estrictos protocolos sanitarios que contemplan el cierre de los lugares comunes y una capacidad máxima de ingresos, luego de que el Gobierno Nacional autorizó la apertura en el Boletín Oficial.

Cada shopping tendrá una capacidad máxima de gente, por ejemplo, el del Abasto podrá recibir entre 2 mil y 2.500 personas; Paseo Alcorta, hasta 1.200 personas; y Alto Palermo hasta 1.400 personas, según se estableció. En tanto, los comercios deben aclarar con un cartel en la puerta cuántas personas están permitidas en sus locales.



En la puerta de los shoppings, personal del Gobierno porteño brindaba alcohol en gel a los ingresantes, mientras cámaras tomaban la temperatura a los clientes, que debían pisar una alfombra sanitizante. El protocolo también establece el uso obligatorio del tapabocas, una permanencia que no supere los 90 minutos y un sentido único de circulación dentro del shopping, ya que se dispuso una sola entrada y una sola salida separadas, informó Télam.



En los patios de comida, los locales gastronómicos en su mayoría estaban cerrados, aunque los que estaban abiertos tenían el formato de "take away" y no tenían mesas ni sillas para los clientes. Los cines y las zonas de juegos para los niños y niñas no estaban habilitados, mientras que se vieron algunos locales cerrados que no reabrieron tras la pandemia.

Fernán Quirós, el ministro de salud porteño, reiteró que "la cuarentena precoz evitó una catástrofe sanitaria" y pidió que se "evite estar mucho tiempo en lugares cerrados" y se "busquen espacios abiertos" ante la reapertura de los shoppings y encuentros familiares en la ciudad de Buenos Aires.



"Nosotros en marzo teníamos pocos casos pero el índice de contagiosidad R estaba en 2.2 y como esa era una ecuación exponencial, a principios de mayo nos hubiera llevado a un pico de casos superior al que tuvimos y no hubiéramos podido atender dignamente a todos", explicó Quirós sobre la decisión de implementar el aislamiento social obligatorio al ser consultado sobre los dichos al respecto del ex presidente Mauricio Macri.