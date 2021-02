La secretaria de prensa de UTE, Paula Gaglignana, denunció que las familias reciben presiones del Gobierno de la Ciudad para que los chicos y chicas concurran a las clases presenciales, sino, se le quitará la vacante. Además, relató lo dispuesto por los plenarios del sindicato ante el inminente inicio de las clases.

"Hemos recibido presiones por parte del Gobierno de la Ciudad y tenemos denuncias de muchísimas familias a las cuales las presionarlos con que les van a quitar la vacante si no van a la escuela", alertó la dirigente sindical en diálogo con El Destape Radio. Ante esta situación, la representante docente sostuvo: "Resolvimos rechazar el protocolo porque es insuficiente para el regreso seguro y responsabilidad a Larreta y Acuña por lo que pueda suceder en las escuelas" al advertir que "el protocolo no garantiza el cuidado en las escuelas".

Apuntó, además, que el Ejecutivo porteño "quiere hacer responsables a las escuelas de lo que pase y el responsable es Larreta" y adelnató: "Vamos a hacer amparos para las situaciones que el protocolo no contempla como así también vamos a estar en las escuelas garantizando que se cumpla con la ventilación, los metros cuadrados y las condiciones de higiene".

En ese sentido, subrayó que "puede haber situaciones donde no se pueda dictar clases" y reiteró: "No vamos a exponer a la comunidad educativa", "No van a ir todos los chicos ni todas las horas, lo que le pedimos al Gobierno de la Ciudad que deje de hacer marketing", aseveró la integrante de UTE y apuntó que "las escuelas ya avisaron cuales son las aulas donde no entran los alumnos. Pero el Gobierno no contesta".

Asimismo, Gaglignana criticó el protocolo que dispuso el Gobierno porteño al puntualizar que "no" acpetan que "la condición de que si hay un caso se aísla solo a ese alumno, a los chicos pero no al docente" y sentenció: "Lo que hace Larreta son anuncios marketineros sin ningún registro de la realidad y no hay nada que nos haga pensar que esto es un regreso cuidado".