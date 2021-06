Era enfermera, tenía enfermedad de riesgo y la mandaron igual a trabajar: murió de COVID

Patricia Santos Torres no se había vacunado por consejo médico. Pidió licencia pero el GCBA no se lo otorgó. Ocurrió en el Hospital Gutiérrez.

Enfermeros del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez denunciaron el fallecimiento de una colega enfermera, quien padecía de comorbilidades. Se trata de Patricia Santos Torres, a quien se le fue negada la licencia tras confirmar que no podía ser vacunada por consejo médico. La delegada Elena Amarilla dijo: "Nuestra colega de 51 años falleció este domingo, estaba trabajando aun siendo paciente de riesgo con diabetes, hipertensión y asma".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), aseguró: "Ella no estaba vacunada con ninguna dosis. No porque no se quiso vacunar sino porque el médico le recomendó que por ser alérgica no se pusiera la vacuna. Quiso pedir su licencia por tener enfermedades de riesgo y se la negaron".

"Acá hay responsabilidad del gobierno porteño. Tenemos un sistema de mierda para pedir las licencias por riesgo. La Ciudad nos precariza y seguimos sin tener reconocimiento como trabajadores de la salud. Esta gente tiene que renunciar, no sirve para nada. Nos han ninguneado, golpeado y hasta sacaron los días de descanso", insistió. "Obligan a volver a compañeras que estaban con licencia aún sin tener vacunas. Nos estamos muriendo, todos los días perdemos colegas. No podemos seguir convocando a trabajar a las compañeras de riesgo".

A raíz de esta triste noticia, los trabajadores del Hospital Gutiérrez convocaron este lunes a un homenaje a Patricia Santos Torres y "un escrache a los que permitieron que vaya directo a la muerte". Por otro lado, Amarilla destacó que hay más chicos internados por coronavirus en los últimos meses: "Las autoridades dicen que somos mentirosos pero nosotros vivimos la realidad".

La ocupación de camas se acerca al 80% en todo el país

Este fin de semana de casos de COVID-19 dejó una nueva cifra para la preocupación. El domingo el país registró que hay un 78,7% de camas ocupadas en todo el territorio y es la ocupación más alta desde que llegó la pandemia al país. El parte epidemiológico, además, reveló que hubo más de 16 mil casos de COVID-19 y 347 muertes.

Más allá de esas cifras, el número más fuerte -y que marca como es la actualidad en los sistemas de salud- es la ocupación de camas. El casi 80% de camas ocupadas remarca el alto porcentaje de hospitalizaciones que hay en todo el encuentro. El dato es que, actualmente, hay 7.776 personas internadas en las camas UTI.

Hay un dato a tener en cuenta. Durante la primera ola, el máximo de camas ocupadas en el país había sido 64,80% a mediados de octubre de 2020. Sin embargo, ese número bajo y, ahora, está en el punto más alto. También, hay que aclarar que están suspendidas las cirugías programadas. Con respecto a los lugares que más dificultades tienen, entre las zonas más complicadas están Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Córdoba y Neuquén. Mientras que, por ejemplo, el AMBA tiene un 75% de ocupación.