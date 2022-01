En medio de récord de casos por COVID-19, el Gobierno profundiza el plan de vacunación

Más de 5 millones de vacunas se estarán distribuyendo en todo el país durante las próximas semanas. Permitirán continuar completando esquemas de vacunación y refuerzos contra el coronavirus.

Más de 5 millones de vacunas contra el coronavirus se distribuirán en las próximas semanas en todo el país por el Gobierno, que serán destinadas a iniciar y completar los esquemas de vacunación para continuar avanzando en la campaña de inmunización contra la COVID-19.

Ayer, por tercer día consecutivo, el Ministerio de Salud registró más de 100 mil contagios: el reporte indicó que el domingo se sumaron 101.689 nuevos contagios y 37 fallecidos por COVID-19 en la Argentina.

Vale aclarar que el éxito de la campaña de vacunación se refleja en el nivel de hospitalización de esta tercera ola de contagios. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós aseguró que el 65% de las camas de terapia intensiva está ocupado por personas no vacunadas. “Solo el 5% de los porteños, mayores de 18 años, no está vacunado o no completó el esquema, y utilizan el 65% de las camas de terapia intensiva”, afirmó en declaraciones a CNN Radio.

En el marco del Plan Estratégico para la Vacunación contra la COVID-19 se distribuirán 5.162.895 de dosis, de las cuales 2.070.600 corresponden a Moderna; 2.639.520 a Pfizer; 196.275 son Sputnik componente 1; y otras 256.500 son Sputnik componente 2, informó el Ministerio de Salud en un comunicado.

La distribución comenzó el martes pasado con 1.888.380 dosis de Pfizer, que terminaron de repartirse el jueves a las 24 jurisdicciones y permitirán continuar completando esquemas de vacunación y refuerzos contra la COVID-19. A eso se suma la entrega de 196.275 dosis de Sputnik componente 1; otras 1.320.480 dosis de Moderna y 751.140 dosis de Pfizer. Además, la semana próxima se entregarán otras 750.120 dosis de Moderna, mientras que 256.500 dosis de Sputnik componente 2 serán distribuidas el martes 18 de enero.

Las más de 5 millones de vacunas permitirán seguir iniciando y completando esquemas, así como brindando refuerzos para avanzar aún más en la campaña de vacunación contra la COVID-19, "que ya cuenta con un 85% de la población total vacunada con una dosis y un 72% con dos dosis", destacó la cartera sanitaria.

Asimismo, recordó que con el objetivo de ofrecer la máxima protección a la población ante el aumento exponencial de casos y la introducción de nuevas variantes con mayor transmisibilidad, el ministerio adoptó el miércoles pasado la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). En ese sentido, indicó la aplicación de la dosis de refuerzo a toda la población de 18 años o más, por lo menos a partir de 4 meses (120 días) de haber completado el esquema inicial.

La cartera sanitaria expresó, por otra parte, que teniendo en cuenta que durante enero y febrero un importante número de personas cumplirá con el intervalo recomendado, esta distribución de dosis permitirá también favorecer el acceso a los refuerzos de las vacunas.

En ese contexto, recordó que con ese objetivo también se consensuó en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) del 5 de enero la posibilidad de que las personas puedan vacunarse en localidades diferentes a su lugar de residencia.

Desde el inicio de la campaña, la Argentina recibió 101.949.135 vacunas, de las cuales 30.000.000 corresponden a Sinopharm del acuerdo bilateral; 1.672.800 a Sinopharm por mecanismo Covax de la OMS; y 20.979.335 a Sputnik V (12.124.930 del componente 1 y 8.854.405 del componente 2).

También recibió vacunas de las cuales corresponden 20.459.500 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 1.944.000 a AstraZeneca por mecanismo Covax; 580.000 a AstraZeneca Covishield; 3.563.400 a donación AstraZeneca; 3.500.000 a donación Moderna; 2.643.340 a Moderna de acuerdo bilateral; 12.902.760 a Pfizer; y 1.704.000 a Cansino.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta hoy se distribuyeron 97.247.113 dosis de vacunas en todo el territorio y se aplicaron 79.219.182.

De ese total, 38.573.462 personas fueron inoculadas con la primera dosis, 33.401.119 cuentan con el esquema completo de vacunación, 2.755.323 recibieron la dosis adicional y 4.489.278 la dosis de refuerzo.

Con información de Télam.