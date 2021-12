El Gobierno autorizó la reapertura de dos pasos fronterizos con Paraguay

Fue a través de una decisión administrativa publicada este lunes en el Boletín Oficial. Es en el marco de los denominados "corredores seguros internacionales", en el contexto de la pandemia de coronavirus.

El Gobierno nacional autorizó este lunes la reapertura de dos pasos fronterizos en Formosa, en el límite con Paraguay, en el marco de los denominados "corredores seguros internacionales", en el contexto de la pandemia de coronavirus.

Fue a través de la decisión administrativa 1197 publicada en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur, que se autorizó la apertura como corredores seguros internacionales en Formosa, para el ingreso a la Argentina, del Puente Internacional "San Ignacio de Loyola" Clorinda (Argentina)- José Falcón (Paraguay) y del Paso Fronterizo Fluvial Puerto Formosa (Argentina)- Puerto Alberdi (Paraguay).

En tanto, la medida habilita el ingreso al país a los argentinos, residentes en el país y personas extranjeras no residentes, salvo los exceptuados de la prohibición de ingreso al país (no vacunados), provenientes de países limítrofes y no limítrofes habilitadas por autoridad nacional que ingresan como peatón o por medio de transportes particulares y públicos, para el transito por esos dos pasos fronterizos terrestres.

En esta línea, la norma exige el aislamiento obligatorio preventivo de siete días a quienes provengan de países africanos o no están vacunados o presentan esquema incompleto de vacunación. También deberán cumplir a ese requisito los mayores de 18 años argentinos, residentes en el país y extranjeros no residentes exceptuados del ingreso por contar con certificación consular o similar en base a lo definido por la autoridad sanitaria nacional".

"Los 7 días contados desde el ingreso al país, y que en el caso de argentinos y residentes lo harán en el domicilio declarado en la declaración jurada y en el caso de los extranjeros no residentes exceptuados lo realizarán en un hotel destinado a tal fin", establece en la normativa.

Al mismo tiempo, la decisión administrativa determina que "en todos los casos deberán realizarse además una prueba PCR el día séptimo, computados desde el arribo al país, y cuyo resultado deberá ser negativo como condición de finalización del aislamiento obligatorio".

De esa forma, continúa la decisión del Gobierno de proceder a la reapertura de pasos fronterizos en la medida que la pandemia lo permita y con protocolos especiales. La semana pasada había sido el turno del Puente Internacional General San Martín en la ciudad de Gualeguaychú-Fray Bentos y el Puente Internacional General José Gervasio Artigas-Colón-Paysandú, en Entre Ríos, lindantes con Uruguay.

¿Cuáles son los corredores seguros?

Área Metropolitana de Buenos Aires:

- Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

- Aeroparque Jorge Newbery.

- Aeropuerto Internacional de San Fernando.

- Terminal Portuaria de Buquebus.

- Terminal Portuaria de Colonia Express.

- Terminal de Cruceros Quinquela Martín.

Chubut:

- Puerto de la Ciudad de Puerto Madryn.

Córdoba:

- Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

Corrientes:

- Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (Horario 24 hs).

Entre Ríos:

- Centro de Frontera Concordia – Salto (Horario 8 a 16 hs).

- Puente Internacional Gral. Artigas: Colón – Paysandú (Horario 8 a 20 hs. Abierto desde el 12/12/2021)

- Puente Internacional Gral. San Martín: Gualeguaychú – Fray Bentos (Horario 8 a 20 hs).

Jujuy:

- Paso Fronterizo La Quiaca – Villazón. (Solo para el Tránsito Vecinal Fronterizo. Horario 7 a 24 hs).

Mendoza:

- Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli El Plumerillo.

- Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor (Horario 8 a 20 hs).

Misiones:

- Centro de Frontera Iguazú – Puente internacional Tancredo Neves

- Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.

- Centro de Frontera Posadas – Encarnación

- Bernardo de Irigoyen – Dionísio Cerqueira

Todos los corredores seguros de la provincia de Misiones habilitados a la fecha y a habilitarse en el futuro elevan su cupo diario de ingreso a 8.000 personas. El horario de funcionamiento de estos corredores seguros es las 24 hs o hasta completar el cupo diario.

Neuquén:

- Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón.

- Aeropuerto Aviador Carlos Campos.

- Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré.

- Paso Internacional Pino Hachado.

- Tanto en el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré como en el Paso Internacional Pino Hachado, la apertura es gradual, habiendo comenzando el 15 de noviembre:

Semana 1 (22 al 28 de noviembre): lunes, miércoles y viernes de 9 a 16hs.

Semana 2 (29 al 05 de diciembre): martes, jueves y sábado de 9 a 16hs.

Semana 3 (06 al 12 de diciembre): todos los días de 9 a 16hs.

Semana 4 (a partir del 13 de diciembre): todos los días de 8 a 17:30hs.

Salta:

- Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

- Paso Fronterizo Salvador Mazza – Yacuiba (Horario 8 a 16 hs).

Santa Fe:

- Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas.

Tierra del Fuego:

- Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

- Puerto de Ushuaia.

Tucumán:

- Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo.

Se sumarán aquellos que sean pedidos por las Provincias y cuenten con habilitación del Gobierno Nacional.