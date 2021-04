Desde el Frente Milagro Sala junto a otras organizaciones sociales le pidieron al Gobierno nacional que incorpore a los y las trabajadoras de los comedores comunitarios, merenderos y de ollas populares en los barrios humildes a la lista de personal esencial de la campaña de vacunación contra el coronavirus ya que se encuentran expuesto a contagiarse.

A través de un comunicado, el frente planteó que "la pandemia del COVID-19 que enfrenta el mundo ha puesto en evidencia las desigualdades estructurales de la sociedad" y puntualizaron que en Argentina "los compañeros son quienes siguen siendo protagonistas en cada barrio como trabajadores esenciales no remunerados dándoles un plato de comida a cientos de familias todos los días e intentando sortear la crisis económica y la alta de empelo por cuenta propia o en cooperativas de trabajo".

"En este contexto solicitamos de manera urgente que nuestros compañeros luchadores sean consideramos prioridad en al campaña nacional de vacunación", reclamaron las organizaciones. Es que la pandemia aumentó el índice de pobreza, aumentó el número de personas que concurren a los comedores y merenderos en los barrios, lo cuales s encuentran "desbordados" y se torna difícil que las y los trabajadores de comedores, merenderos y ollas no estén expuestos al contagio. El Frente Milagro Sala detalló que "asisten diariamente entre 500 y 1000 viandas por comedor" y advirtieron que han tenido que "cerrar algunos por contagios y eso significa que cientos de niños y sus familias no reciban su ración de alimento".

En diálogo con El Destape, el vocero de la Tupac Amaru, Alejandro "Coco" Garfagnini, subrayó: "Todos sabemos que la mitad de nuestro pueblo es pobre, lo venimos diciendo, los pobres de este país sobreviven a base de solidaridad, de comedor, olla popular y están lejos de las discusiones que tienen los medios hoy. Nuestros compañeros humildes están en esa situación desde hace bastante tiempo, desde que asumió Macri y devastó la Argentina".

Sostuvo que "esa solidaridad esta complicada por la pandemia" y remarcó que "las compañeras y compañeros están expuestos al contagio porque reciben a un montón de familias, cada vez más, le dan de comer, la copa de leche, merendero, almuerzo, cena, y esos compañeros que no cobran un sueldo, lo único que tienen es solidaridad". Y aseveró: "La solidaridad pura es donde se sustenta el tejido social hoy, no son las madres y padres de barrio norte que no quieren que sus hijos pierdan dos semanas de presencialidad. Nuestros compañeros están en otra lógica que es cómo sobreviven al hambre y al coronavirus".

Para Garfagnini, es imperioso que esos trabajadores que están frente a las ollas populares, a los merenderos y comedores sean incluidos en el esquema de vacunación porque hoy son el sostén de miles de familias que concurren a esos espacios para tener un plato de comida. El referente de la Tupac Amaru indicó que esta incorporación se podría realizar a través de "un registro, una verificación" del Ministerio de Desarrollo Social.

"Los que alimentan al pueblo también son héroes. hay que incluirlos como prioritarios para la vacunación si están a cargo de un comedor, merendero u olla popular", indicó el dirigente. Asimismo, Garfagnini apuntó que "los contagios son diarios en los barrios" y reclamó: "No queremos que se mueran nuestros compañeros".