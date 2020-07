Daniel Gollán afirmó que después del 17 podría flexibilizarse la cuarentena

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán se refirió a la situación sanitaria en la región y aseguró que en una semana podría comenzar a flexibilizarse la cuarentena si todo sigue estable.

En ese sentido, afirmó que "Si seguimos haciendo las cosas bien, después del 17 pasaremos a una fase mejor. Tiene que ser ordenada, para que todo este esfuerzo no se vaya al diablo".

Y agregó: "Observamos que se estiran los tiempos de duplicación en la zona del AMBA. Los casos no aumentan de forma drástica de un día para el otro y nos da cierta estabilidad. Estamos evaluando con buenas perspectivas lo que pase en los últimos días de esta etapa dura".

En diálogo con Dady Brieva por El Destape Radio, el ex ministro de la Nación sostuvo: "Notamos que en en los países del mundo que hay segundas olas del virus, siempre son en otras ciudades. No en las mismas donde la pandemia afectó al principio. Creemos que el AMBA la curva bajará más rápido. No estamos tan lejos de ese momento. La intención es abrir la mayor cantidad de actividades posibles hasta que aparezcan casos y se debe poner un freno".

Por otra parte, Gollán expresó: "Se disminuyó casi un 8% la circulación y es exitoso. Nuestro sistema sanitario está aguantando bien. Estas semanas bajamos mucho la cantidad de accidentes de tránsito. Mejoramos muchísimo la ocupación de camas. Pasamos de casi un 60% a un 52% de ocupación".