COVID-19: ¿se debe tomar analgésicos antes o después de la vacunación?

Muchas personas previo y posterior a vacunarse tiene dudas acerca de una posible preparación o tratamiento para la vacuna contra el COVID-19. El Destape habló con especialistas y esclarece qué hay que hacer y qué no en el proceso de vacunación.

Ante el avance del COVID-19, la vacunación junto con las medidas de restricciones son las herramientas existentes para combatir el virus que viene haciendo estragos en el mundo con más de 3,7 millones de muertes. Lo cierto es que las vacunas contra el COVID-19 a diferencia de las demás son de uso de emergencia y se encuentran en fase III. Las vacunas aplicadas en la Argentina fueron reguladas y aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y continúan en vigilancia por una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas.

En este marco, muchas personas previo y posterior a vacunarse tiene dudas acerca de una posible preparación o tratamiento para la vacuna contra el COVID-19 antes posibles efectos adversos de la inoculación. El Destape diálogo con especialistas que esclarecen qué hay que hacer y qué no en el proceso de vacunación.

El jefe de la división de Infectología del Hospital de Clínicas, Daniel Ricardo Stecher, dialogó con este medio y aclaró que "no existe ningún tipo de preparación para vacunarse y los especialistas no recomendamos la ingesta de ningún analgésico previo y posterior a la vacunación". El infectólogo remarcó que no hay estudios que comprueben que estos medicamentos eviten posibles efectos adversos leves de las vacunas contra el COVID-19.

Respecto a posibles cuadros seudos gripales que pueden llevar a presentarse luego de ser inoculados contra el coronavirus con cualquiera de las vacunas que se administran en la Argentina: Sputnik v, AstraZeneca y Sinopharm, Stecher detalló que "se reportaron algunos casos de síntomas de fiebre, tos y cansancio y en esos casos se indica un tratamiento sintomático con analgésicos como paracetamol pero solo durante las primeras 48 posteriores a recibir la vacuna". Luego de ese periodo si persisten los síntomas debe consultar con un profesional.

Los síntomas principalmente leves o moderados pueden desarrollarse en el transcurso del primer o segundo día después de la vacunación, resolviéndose dentro de los 3 días posteriores. Entre los más frecuentes locales son: dolor en el lugar de la inyección, hiperemia e hinchazón. Y generales: reacciones a corto plazo como síndrome pseudogripal de corta duración (caracterizado por escalofríos, fiebre, artralgia, mialgia, astenia, malestar general, dolor de cabeza).

En esta línea, profesionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades español (CDC, por sus siglas en inglés) no se recomiendan tomar medicamentos sin receta médica —como ibuprofeno, aspirina o acetaminofeno— antes de vacunarse con el objetivo de procurar prevenir efectos secundarios relacionados con las vacunas.

Según estudios, se desconoce cómo estos medicamentos podrían afectar la efectividad de las vacunas. Sin embargo, si toma estos medicamentos en forma regular por otros motivos, debe seguir tomándolos antes de vacunarse. No se recomienda tomar antihistamínicos antes de vacunarse contra el COVID-19 para intentar prevenir una reacción alérgica. Mientras que respecto a las personas con alergias que se apliquen la vacuna contra el COVID-19 son cosas excepción que puede llegar a requerir analgésicos pero debe ser recetado por un especialista.

Cuadros post vacuna contra el COVID-19

En tanto, los especialistas coincidieron en que no todos los cuadros que presentan las personas luego de vacunarse son provocados por las vacunas, por eso es imprescindible el estudio del caso particular por parte de un profesional.

En la guía sobre Lineamientos Técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19, publicada por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, a la que tuvo acceso El Destape, da detalles sobre los Eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización (ESAVI), definida como cualquier situación de salud no esperada (signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con la vacunación o con el producto biológico.

En este marco, la cartera sanitaria deja en claro que “es importante mencionar que la aparición de un ESAVI, si bien denota una asociación temporal, no implica necesariamente una relación de causa y efecto. La causalidad entre el evento y la vacunación se determinará mediante la investigación del caso".

En este sentido, la Campaña Nacional de vacunación contra la COVID-19 vigila los eventos habitualmente reportados para otras vacunas. Para el caso de las vacunas contra la COVID-19 hace especial hincapié en los eventos adversos descriptos en los estudios publicados en las fases clínicas disponibles hasta el momento para las diferentes vacunas:

1. Fiebre

2. Cefalea

3. Dolor muscular generalizado

4. Fatiga

5. Astenia

6. Dolor en el sitio de la inyección

7. Linfopenia

En este sentido, Stecher pidió a que aquellos que presentan reacciones adversas luego de ser inoculados, adviertan a los centros de vacunación porque eso sirve para continuar con la vigilancia de la vacunación contra el COVID-19 en el país.