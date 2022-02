COVID-19 en Argentina: se registraron 152 muertes y más de 16 mil casos en un día

En un nuevo parte, el Ministerio de Salud confirmó que en la última jornada se registraron 152 muertes y 16.503 nuevos casos de COVID-19 en todo el país. En total ya hay 123.859 fallecimientos y 8.716.940 contagios debido a los efectos de la enfermedad. El registro es un 60% menor respecto a los casos detectados el mismo día de la semana pasada, ya que el viernes pasado hubo 40.094 contagios.

En el mismo informe, la cartera sanitaria indicó que el porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, en todas las jurisdicciones nacionales por distintas patologías es del 46,1% en el sector público y privado, y del 44,4% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Durante las últimas 24 horas se realizaron 56.349 testeos. Como resultado, la tasa de positividad registrada es del 29.28%.

Con respecto a los casos, la provincia de Buenos Aires reportó 6.764 contagios; la Ciudad de Buenos Aires, 1.467; Catamarca, 106; Chaco, 252; Chubut, 123; Corrientes, 474; Córdoba, 2.176; Entre Ríos, 359; y Formosa, 494.

Jujuy informó 101 casos; La Pampa, 272; La Rioja, 438; Mendoza, 526; Misiones, 300, Neuquén, 170; Río Negro, 140; Salta, 219; San Juan, 181, San Luis, 129; Santa Cruz, 114; Santa Fe, 1.163; Santiago del Estero, 60; Tierra del Fuego, 106; y Tucumán, 359.

¿Fin de la pandemia?

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hoy que la "fase aguda" de la pandemia de Covid-19 podría terminar a fin de año si previamente el 70% de la población mundial recibe la pauta completa de vacunación.

"Nuestra expectativa es que la fase aguda de la pandemia termine a finales de año, por supuesto con la condición de que el 70% de la población esté vacunada hacia mediados de año, hacia junio o julio", dijo el médico etíope a periodistas durante una visita a un centro de investigación sobre vacunas de ARN en Sudáfrica.

Sin embargo, más de 120 países no alcanzarían esta meta de vacunación propuesta por la OMS, de acuerdo con la proyección realizada por el sitio Our World in Data, que incluye en el listado tanto a las naciones africanas como a Estados Unidos y Rusia, que no logran despegar sus campañas contra la Covid-19 pese a ser productores de inmunizantes.