Coronavirus en Argentina: 9.803 contagios y 89 muertos en 24 horas

El Ministerio de Salud confirmó que los muertos a causa de la pandemia son más de 107 mil. La curva sigue manteniéndose en números bajos.

El Ministerio de Salud de la Nación registró, en las últimas 24 horas, un total de 9.803 casos y 89 muertos por COVID-19 en la Argentina. Con estas nuevas cifras, se alcanzaron los 5.012.754 infectados y los 107.302 fallecidos desde que se inició la pandemia en el país. Actualmente, 247.424 personas se encuentran atravesando la enfermedad y más de 34 mil ya fueron vacunados.

Entre las jurisdicciones con más casos aparecen la provincia de Buenos Aires (2.343), Corrientes (1.089), Córdoba (1.075), Santa Fe (775), Ciudad de Buenos Aires (642), Tucumán (419), Santiago del Estero (258), Formosa (254) y La Rioja junto a Mendoza (253). En total se realizaron 84.899 testeos y desde que inició la pandemia de coronavirus se llevaron a cabo más de 20 millones de pruebas diagnósticas.

Sobre la campaña del Gobierno para inmunizar a la población, es importante destacar que las autoridades no descartan tomar determinaciones contra quienes elijan no vacunarse contra el COVID-19. Vizzotti manifestó: "No estamos en esa instancia pero no la descartamos, es una opción que siempre preferimos no utilizar aunque se evalúa permanentemente", explicó en diálogo con "Toma y Daca" por AM 750. La idea se mantiene: fortalecer la conciencia social y colectiva para disminuir la circulación del virus.

Hasta esta tarde, según los números del Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron un total de 40.597.844 de vacunas a lo largo y ancho del territorio nacional de las que fueron aplicadas 34.430.142. De los inoculados, 26.028.829 personas recibieron al menos una dosis mientras que 8.401.313, ya poseen ambas. Se espera que en agosto crezca el número de vacunados, completando los diferentes esquemas de vacunación.