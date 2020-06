Cómo está la salud de Vidal tras confirmar que tiene COVID-19

Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, se refirió al estado de salud de la exgobernadora María Eugenia Vidal, tras confirmar que tiene coronavirus. En diálogo con Alejandro Fantino por América, habló del tema y aseguró que la exfuncionaria "está bien".

"María Eugenia está cumpliendo con todas las recomendaciones médicas", contó el dirigente opositor al aire de Fantino a la tarde. Además, dio detalles sobre cómo fue que Vidal terminó realizándose el testeo de COVID-19: "Luego de que funcionarios y legisladores cercanos dieran positivo ella pidió la realización del hisopado, dio positivo en la noche de ayer y lo primero que hizo fue comunicarse con las personas que estuvieron con ella en la última semana".

"María Eugenia está en su casa, sus hijos están con el padre, Ramiro, y Enrique Sacco, su pareja, está esperando los resultados", contó. Luego de la entrevista, el periodista "Quique" Sacco confirmó a través de sus redes sociales que también tiene el virus.

En esa línea, confirmó que "los hijos están hace una semana con su expareja, así que no tuvieron contacto con ella, más allá de la comunicación telefónica". "No tenía síntomas y se realizó el hisopado por prevención. En el marco de la pandemia tuvo reuniones con diferentes dirigentes, así que estamos esperando. Yo personalmente no la veo hace 20 días pero todas las semanas tenemos reuniones de equipo virtuales", explicó.