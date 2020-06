CABA tuvo 522 nuevos casos de COVID-19 y 23 muertes en 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 522 nuevos casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y el total asciende a 16.292. Además, se registraron 23 muertes en las últimas 24 horas y ya hay 353 fallecidos en territorio porteño .

Los datos se conocieron después de la preocupación generada en el arco político por posibles contagios masivos de dirigentes luego de que se confirmara que María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, diera positivo de COVID-19. Esta situación llevó a que el propio Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, debiera realizarse un hisopado, el cual dio negativo.

En las últimas 24 horas, según las cifras oficiales, fallecieron nueve mujeres de 87, 67, 87, 88, 96, 103, 82, 94 y 97 años y 14 hombres de 51, 55, 64, 65, 77, 93, 45, 81, 89, 71, 84, 89, 79 y 89 años.

Esta mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió que "si la sociedad no puede hacer el esfuerzo y el AMBA toma una velocidad superior" de contagios de coronavirus tendrán "que pedirle a la ciudadanía un mayor esfuerzo para bajar bruscamente la curva", en referencia a la posibilidad del regreso a una cuarentena más estricta en el distrito capitalino.



En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que "tener de nuevo un nuevo período de fase 1 de cuarentena o no depende críticamente de lo que hagamos como gobierno y como ciudadanos en las próximas tres semanas".



El funcionario analizó que "si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena y que ya es lo mismo porque a mí no me va a pasar, entonces voy a un asado, a ver a los amigos o me junto con familias porque mis hijos extrañan a los compañeros de colegio, si eso va a ocurrir, no hay formato de testeo que se pueda sostener y no hay manera de evitar por delante una vuelta a la fase 1".



Quirós se refirió al contagio de Vidal y comentó que "está muy bien" y aclaró que se hizo el hisopado por prudencia porque "había estado con un contacto esporádico con dirigentes cercanos a Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora".



"El viernes le recomendé que se distancie, que esperemos unos días para realizar el hisopado, lo hicimos y dio positivo. Ella tomó distanciamiento, vive sola en su departamento y es asintomática así que el riesgo de contagio es bajo", agregó.