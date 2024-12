El mensaje de Juanfer Quintero sobre River y Gallardo que alerta a Racing: "Mí lugar"

El mensaje de Juanfer Quintero sobre River y Gallardo que alerta a Racing

Juan Fernando Quintero fue una de las principales figuras del Racing campeón de la Copa Sudamericana de Gustavo Costas, pero días después sorprendió a todos en la "Academia" con un llamativo mensaje para River Plate y Marcelo Gallardo. Con la vuelta del "Muñeco" al "Millonario" crecieron las especulaciones con la posible vuelta del crack colombiano, pero todavía no hubo avances al respecto. Por este motivo, las palabras de "Juanfer" no pasaron desapercibidas.

En principio, el volante ofensivo del elenco de Avellaneda publicó una foto en sus redes sociales con la que plantó una incógnita con respecto a su futuro. La frase impactó de lleno en el club y dejó entrever que no está confirmada su continuidad, más allá de que tiene contrato hasta diciembre del 2026. Para colmo, luego brindó una entrevista en su vuelta a Colombia en la que elogió al DT del conjunto de Núñez y se refirió a su pasado con la "Banda Roja".

"Gracias!! Pase lo que pase, para toda la vida voy a quedar en la historia de este grande de Argentina y el mundo", fue lo que escribió Quintero en una story de Instagram con una foto de los festejos en Asunción con Racing. Después de encender todas las alarmas en la "Academia", habló con el medio Enfocados y declaró: "Entendí que mí lugar en el mundo fue River. Me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en clubes de Europa. Lo que soy hoy en día se lo debo al club, no es un secreto que es mí casa".

Por otro lado, "Juanfer" sostuvo que no sabe "cómo son las vueltas del fútbol y la vida" sobre la posibilidad de retirarse en el "Millonario". Como no podía ser de otra manera, tampoco se olvidó de Gallardo y sostuvo: "Es un tipo con el que puedo ser yo y hablar con él como si fuera alguien más. Sabe que es mí papá, lo quiero, lo amo, me peleé como nadie y sigo discutiendo porque tenemos ese diálogo. Lo respeto y lo amo con mí vida, siempre le voy a desear lo mejor".

Los números de Juanfer Quintero con la camiseta de River

Partidos jugados : 97.

: 97. Goles : 19.

: 19. Asistencias : 16.

: 16. Títulos: Supercopa Argentina 2018; Copa Libertadores 2018 y Copa Argentina 2019.

Los números de Quintero con la camiseta de Racing

Partidos jugados : 51.

: 51. Goles : 13.

: 13. Asistencias : 9.

: 9. Títulos: Copa Sudamericana 2024.

¿Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2025?

River tiene por delante tres encuentros decisivos para sellar su clasificación al torneo continental. El calendario marca dos partidos como local en el Monumental, ante San Lorenzo y Rosario Central, mientras que deberá visitar a Racing en Avellaneda. Con nueve puntos en juego, necesita sumar al menos tres para alcanzar una marca que históricamente garantiza la clasificación. El conjunto de Núñez se impuso en un choque durísimo frente a Estudiantes en La Plata por 2-1 gracias a su arquero Franco Armani, la gran figura de la noche en el estadio de UNO.

La tabla anual muestra un escenario favorable para las aspiraciones millonarias. Por encima se encuentran Vélez con 70 puntos y Racing con 67, este último ya clasificado por su título internacional. Esta situación genera un panorama más accesible para River, que podría asegurar su lugar incluso con una victoria y un empate en los partidos restantes. Las chances podrían incrementarse si Vélez se consagra campeón de la Liga Profesional de Fútbol, lo que liberaría un cupo adicional por tabla anual. Esta variante beneficiaría no sólo a River sino también a otros equipos que pelean por un lugar en el principal torneo continental.