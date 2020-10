Los diferentes sectores económicos de Mar del Plata continúan diseñando los protocolos para la temporada de verano 2021 que, por el momento, tiene más preguntas que respuestas. En ese marco, el gobierno del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, presentó un plan de reactivación económica que le permitan contar con actividades que no están habilitadas por el sistema de fases del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El plan cuenta de dos etapas: la primera establece el funcionamiento completo de la obra privada, el ingreso de clientes a comercios no esenciales al 50% de su capacidad y el funcionamiento de la gastronomía al aire libre y tiene fecha del 15 de octubre pasado. En el caso de los restaurantes y cafés autoriza a trabajar con una distancia de 4,5 metros entre mesas. Esta etapa también habilita los centros comerciales (sin patios de comida, baños y cines), la hotelería y todo tipo de actividades comerciales al aire libre.

La segunda etapa comenzaría el 16 de noviembre e incorpora los patios de comida en los shoppings, con una distancia de 4,5 metros entre mesa y mesa y permite la utilización de los baños. En los cafés y restaurantes la distancia entre mesas se reduce a 2,5 metros, mientras que se habilita el ingreso de clientes a bares y cervecerías, con una distancia de 4,5 metros por mesa.

Para esa fecha, también se podrán tramitar permisos en el municipio para realizar eventos al aire libre, que respeten el distanciamiento social y el ingreso de público. También se avanza con la habilitación de la playa pública, a partir del protocolo elaborador por el gobierno provincial y de los balnearios. Se suman a las autoridades los servicios de entretenimiento (videojuegos, bowling, pool, entre otros) y desde esa fecha se autoriza el ingreso de propietarios no residentes a Mar del Plata.

La última etapa está pautada para el 18 de diciembre y se permitiría el turismo de acuerdo a las disposiciones nacionales. Esto permitirá los alojamientos en departamentos y eventos empresariales.

Cómo será salir a comer y alojarse en Mar del Plata en el verano 2021

En ese marco, El Destape dialogó con Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, quien explicó que "presentamos un protocolo muy exigente en donde le pedimos a los empleados que no tomen transporte publico, le tomaremos temperatura y se le preguntará si tiene síntomas a través de una declaración jurada". A su vez, Palena detalló que "el uniforme queda en el hotel y luego se desinfecta".

En el caso de los turistas que se alojen, Palena dijo que "los huéspedes harán check in virtual, firmarán una declaración jurada e incluirán foto para que no tenga necesidad de firmar nada de forma presencial". "Cuando lleguen a los hoteles se les medirá la temperatura y avanzamos en en la sanitización", agregó.

También, el empresario hotelero destacó que las restricciones incluirán "una persona por ascensor o grupo familiar" y aclaró que "no habrá cadetes". "Vamos a poner mucha exigencia en la limpieza, en especial en manijas, barandas y ascensores", amplió.

"No creemos que haya una buena temporada, solo rogamos para tener una" COMPARTIR:

Eduardo Palena también mencionó que "el desayuno será asistido, con turnos y distanciamiento de metro y medio y dos metros y en el restaurante será un menú virtual y con pago QR". "En cuanto a las habitaciones sanitizadas con un producto muy fuerte", añadió.

Por último, Palena manifestó su disgusto porque "la municipalidad no tiene protocolo de contingencia y queremos saber qué hacer cuando una personal se infecte". "Hay mucha incertidumbre, no tenemos respuestas de los funcionarios y no creemos que haya una buena temporada, solo rogamos para tener una", culminó.

Por su parte, el presiente del Colegio de Martilleros Miguel Angel Donsini sostuvo al El Destape que "nuestro protocolo fue aprobado por el municipio y está siendo evaluado en la provincia. Estamos trabajado un alquiler mínimo de 7 días, no habrá alquileres de 3 días, habrá una limpieza muy a fondo y una certificación de desinfección hechas por profesionales que ratificará los productos utilizados, el horario y el detalle de quienes hicieron la limpieza".

Por otra lado, Donsini señaló que "no entregamos la unidades a cama caliente, pasa un día de desinfección hasta que la entregamos a otra personas".

"Habrá contratos con cláusulas especiales: el que viene de vacaciones tiene responsabilidades" COMPARTIR:

"Habrá contratos con cláusulas especiales: el que viene de vacaciones tiene responsabilidades, si se van antes pierden los días que estuvo y tiene que desocupar cuando le corresponde", remarcó.

Finalmente, Donsini planteó que "nos está faltando que Provincia y Municipio se pongan de acuerdo respecto de cómo serán los ingresos y que se le van a pedir a los no residentes". "Tendremos una temporada diferente, pienso que habrá una presencia moderada de turistas y es muy importante que se respete la distancia social", enfatizó el martillero.

Cabe destacar que el Colegio de Martilleros sugirió un aumento de 30 por ciento en los alquileres y, según manifestaron, "corresponde al aumento salarial del año".

El lunes próximo, estará en la ciudad de Mar del Plata el gobernador Axel Kicillof en el marco de un anuncio de inversión de 450 millones de pesos provenientes de Nación para el nuevo Dragado del Puerto que tendrá la presencia de la titular de Antes, Fernanda Raverta, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el ministro de Transporte, Mario Meoni.