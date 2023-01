Intensa búsqueda de un niño de 8 años en Córdoba: abandonó su bicicleta y desapareció

Se activó el “Alerta Sofía” para la búsqueda de Gianluca Machio Zapata, un nene de 8 años que vivía con sus abuelos. Sospechan que está con sus padres, con quienes atravesó episodios de violencia.

Gianluca Machio Zapata es un niño de ocho años que desapareció el último domingo 22 de enero en la localidad cordobesa de Monte Maíz. El niño fue visto por última vez esa misma tarde en una estación de servicio con su bicicleta. Sus padres tienen denuncias por violencia y sospechan que podría estar con ellos.

Según trascendió, Gianluca está en guarda de sus abuelos maternos, con quienes reside, pero en proceso de revinculación con sus padres biológicos. Los padres del niño tuvieron una de las visitas pautadas y debían llevarlo de nuevo con sus abuelos a las 16 del domingo, pero nunca volvió.

El último dato que se tiene de Gianluca, según informó el sitio local Sintonía, es que los padres del niño fueron vistos en la YPF de Monte Maíz, donde dejaron su bicicleta y le pidieron a una de las chicas que la cuiden, ya que iban hacia Isla Verde “para darle una sorpresa” al niño. En ese momento, Gianluca vestía una malla rosa, remera blanca y bolso del club Deportivo Argentino de Monte Maíz.

Ricardo Zapata es el abuelo de Gianluca y su tutor. En diálogo con Arriba Córdoba, contó que su nieto está bajo su responsabilidad por disposición de la justicia debido a distintas situaciones de violencia que vivió con sus padres biológicos.

“Sus padres venían cada 15 días, por tres horas los domingos. Hace cinco años que no está con ellos pero están en proceso de revinculación. Esta vez, se lo llevaron y decidieron no entregarlo”, reconoció Zapata y pidió: "Pedimos que nos devuelvan a Gianluca. Pedimos que sean concientes y nos lo entreguen. Son dos personas que no están en condiciones de cuidarlo”.

Desde la desaparición, se activó el Alerta Sofía en todo el país, con el objetivo de intensificar su búsqueda a nivel nacional. Se trata de un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”.