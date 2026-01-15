Enchufó su celular y explotó: sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo

Un adolescente, de 16 años, sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo luego de que su celular explotara mientras lo cargaba en el patio de su casa. El menor permanece internado en el Instituto del Quemado de la provincia de Córdoba y se encuentra en estado estable, pero requiere de curaciones quirúrgicas regulares.

El accidente ocurrió el 2 de enero cuando Benjamín, un estudiante de quinto año de un colegio técnico de San Vicente en Córdoba, había conectado su teléfono a una toma de corriente mientras limpiaba el patio de su vivienda. En ese instante, el dispositivo explotó y una chispa encendió un bidón de thinner que se encontraba cerca.

Eugenia Bazán, la madre del joven, narró lo que había ocurrido: "El celular se explotó y prendió el bidón de thinner. Él quedó atrapado entre las paredes y una hilera de fuego“. Según detalló en diálogo con Cadena 3, su hijo atravesó las llamas para entrar a la casa y pedir ayuda, para ello cubrió su rostro y contuvo la respiración para poder hacerlo.

Mientras escapaba de la situación, parte del líquido inflamable cayó sobre uno de sus brazos, situación que agravó el cuadro. Benjamín ingresó al Instituto del Quemado de su provincia el mismo día del accidente.

El estado de salud de Benjamín tras la explosión de su celular

Las autoridades del Instituto informaron que el diagnóstico inicial determinó que el adolescente tenía quemaduras en el 40% de la superficie corporal. Sin embargo, tras la primera intervención quirúrgica destinada a realizar una escarectomía y retirar piel muerta para prevenir infecciones, el equipo confirmó que el daño alcanzaba en total el 60% del cuerpo.

Hasta el momento se encuentra estable, bajo tratamiento en terapia intensiva y con curaciones quirúrgicas periódicas. Además, se mantiene una estricta cautela sobre el pronóstico y su evolución, ya que la zona afecta exige precauciones especiales en cada etapa del tratamiento.

Por su parte, la madre de Benjamín contó que el joven está consciente y muestra una evolución favorable en los órganos vitales, sin compromiso de vías respiratorias ni afectación renal o cardíaca. Durante el día es acompañado por su familia y podría recibir el alta en unos cuatro meses.

En lo que respecta al celular, un modelo gamer Nubia Neo 2 5G, había sido comprado hace siete meses, según contó la familia a medios locales. Este episodio preocupó al entorno escolar y motivó un pedido expreso del adolescente, que transmitió su madre: “Él está muy consciente de lo que le pasó y de la magnitud. Me pide que, con quien hable, les diga que tomen conciencia de lo que me pasó".