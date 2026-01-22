El gobierno de Córdoba dispuso una modificación para hacer la gestión más accesible y económica para obtener el documento.

Al momento de planificar un viaje al exterior con niños y adolescentes, padres y madres deben tramitar una autorización para que los menores de 18 años puedan salir del país. Esta gestión debía realizarse ante escribanos públicos, pero ahora el gobierno de Córdoba dispuso una modificación para hacer la gestión más accesible y económica para obtener el documento.

Desde hace unos días, el Registro Civil de la Provincia de Córdoba emite las autorizaciones para que puedan viajar los menores de 18 al exterior junto con su madre, padre o un tercero, ya que así lo requiere la normativa vigente de la Dirección Nacional de Migraciones.

Según informó el gobierno de Córdoba a través de su página web, esta habilitación “busca descentralizar la atención y facilitar los trámites durante las temporadas de viaje”, con el objetivo de agilizar la logística familiar y ofrecer una alternativa “más accesible y económica”, con la misma validez legal que la privada.

Además, aseguraron que "la Secretaría de Gobierno, a través del Registro Civil, se consolida como una de las opciones más accesibles y económicas para realizar este documento”. Para el permiso, la madre o padre que no viaja debe dar su consentimiento para que el menor viaje con uno de sus progenitores o terceros, que pueden ser abuelos, tíos, instituciones deportivas o educativas, entre otros.

Dónde y cómo tramitar el permiso para salir del país siendo menor de 18 años

Con la habilitación del nuevo servicio en las oficinas del Registro Civil se busca agilizar la logística familiar, ya que "no es necesario que se presenten simultáneamente ambos progenitores", explicó el gobierno de Córdoba. Además, "es más económico que el servicio privado y cuenta con la misma validez legal ante las autoridades migratorias. El único requisito es que la niña, niño o adolescente tenga pasaporte vigente".

El trámite se puede realizar de lunes a viernes de 8 a 14 horas, y durante el horario extendido de martes a jueves hasta las 18, en la sede central ubicada en Boulevard Chacabuco 737. El permiso tiene un valor de $ 30.000 y tiene su vigencia hasta los 18 años o hasta el vencimiento del pasaporte, o por revocación del mismo por alguno de los progenitores en el momento que lo desee. Además, se recomienda consultar previamente con la aerolínea, ya que los requisitos pueden variar de acuerdo a la compañía.

Cuáles son los requisitos para salir con menores de edad

Cuando el viaje incluye a menores de edad, se deben cumplir requisitos adicionales. Además del documento habilitado para cruzar la frontera, se solicita acreditar el vínculo familiar y, según el caso, contar con autorizaciones específicas.

Si el menor de 18 años viaja acompañado por ambos padres, estos deben demostrar el vínculo mediante alguno de los siguientes documentos: Libreta Civil de Familia, Partida de Nacimiento, Certificado de Nacimiento -sin importar su fecha de emisión- o el DNI del menor donde figuren los datos filiatorios.

En caso de que el menor viaje solo con uno de sus padres, además de acreditar el vínculo, se requiere una autorización expresa del padre o madre ausente. Esta autorización debe cumplir con las formalidades exigidas por Migraciones. Cuando el menor es hijo o hija de padres menores de 18 años, se necesita la autorización de ambos progenitores y el permiso de al menos uno de los abuelos.