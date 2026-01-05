Requisitos para viajar a Brasil: los documentos que hay que llevar

Para ingresar a Brasil desde la Argentina se requiere presentar documentación válida y vigente

Cada temporada, miles de argentinos eligen viajar a Brasil por vacaciones, atraídos por sus playas, ciudades y propuestas culturales. Antes de organizar el traslado, resulta clave conocer los requisitos para viajar a Brasil, especialmente en lo referido a la documentación personal y, en caso de ir en auto, los papeles y elementos obligatorios.

Planificar con anticipación evita demoras en los pasos fronterizos y permite iniciar el viaje con mayor tranquilidad. Las exigencias varían según la edad del pasajero y el medio de transporte elegido, por lo que conviene repasar cada caso en detalle antes de salir.

Requisitos para viajar a Brasil: documentación personal obligatoria

Para ingresar o salir del país por los pasos de frontera habilitados, las autoridades exigen la presentación de documentación válida y vigente. En el caso de los ciudadanos argentinos, se admite cualquiera de los siguientes documentos:

El DNI digital en formato tarjeta , correspondiente al último ejemplar emitido por el RENAPER .

, correspondiente al último ejemplar emitido por el . El DNI digital libreta celeste , también en su versión más reciente.

, también en su versión más reciente. El pasaporte argentino vigente.

Estos documentos permiten viajar a Brasil tanto por vía terrestre como aérea, siempre que se encuentren en buen estado y sin vencimiento. No se aceptan constancias de trámite ni versiones digitales en el teléfono.

Viajar a Brasil con menores de 18 años: qué se necesita

Cuando el viaje incluye a menores de edad, se deben cumplir requisitos adicionales. Además del documento habilitado para cruzar la frontera, se solicita acreditar el vínculo familiar y, según el caso, contar con autorizaciones específicas.

Si el menor de 18 años viaja acompañado por ambos padres, estos deben demostrar el vínculo mediante alguno de los siguientes documentos: Libreta Civil de Familia, Partida de Nacimiento, Certificado de Nacimiento -sin importar su fecha de emisión- o el DNI del menor donde figuren los datos filiatorios.

En caso de que el menor viaje solo con uno de sus padres, además de acreditar el vínculo, se requiere una autorización expresa del padre o madre ausente. Esta autorización debe cumplir con las formalidades exigidas por Migraciones.

Cuando el menor es hijo o hija de padres menores de 18 años, se necesita la autorización de ambos progenitores y el permiso de al menos uno de los abuelos. Estas disposiciones forman parte de los requisitos para viajar a Brasil y buscan garantizar la seguridad de los menores.

Requisitos para viajar a Brasil en auto: documentación del vehículo

Quienes optan por viajar en automóvil deben presentar licencia de conducir vigente, documentación del vehículo, seguro obligatorio y verificación técnica al día

Quienes eligen viajar a Brasil en automóvil deben cumplir con las exigencias establecidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La documentación obligatoria incluye:

Licencia de conducir vigente y correspondiente al tipo de vehículo.

DNI o cédula de identidad.

Cédula verde del vehículo.

Cédula azul, en caso de no ser el titular del automóvil.

Oblea de RTO o VTV vigente.

Comprobante de póliza de seguro obligatorio al día.

No es necesario completar formularios de Aduana para cruzar la frontera en auto, lo que simplifica el trámite en los pasos habilitados.

Elementos obligatorios y recomendaciones para el viaje

Además de la documentación, el vehículo debe contar con ciertos elementos de seguridad exigidos por la normativa. Entre los obligatorios se encuentran el matafuegos con control de carga vigente y al alcance del conductor, y las balizas portátiles.

También se recomiendan algunos elementos adicionales que, si bien no son obligatorios, resultan útiles ante imprevistos: botiquín de primeros auxilios, gato hidráulico o crique, auxilio inflado y llave de ajuste.

Conocer y cumplir los requisitos para viajar a Brasil permite evitar inconvenientes y disfrutar del trayecto desde el primer momento. Una revisión previa de la documentación personal y del vehículo es fundamental para que el viaje comience sin contratiempos.