No es el té: la infusión que te ayuda a dormir relajado y prevenir enfermarte en invierno, según expertos.

Existe una infusión milenaria que te ayuda a dormir relajado, y que al mismo tiempo, te fortalece el sistema inmunológico. En invierno, es ideal complementar la alimentación con algunas bebidas calientes que además de ayudarte a entrar en calor, tengan beneficios para la salud. Si tenés problemas de insomnio y/o te enfermás seguido, esta bebida es perfecta para vos. Además, es deliciosa y se prepara muy fácilmente con pocos ingredientes.

Se trata de la golden milk (leche dorada), una bebida milenaria que se consume desde hace siglos y que actualmente es tendencia en las redes sociales por todos sus beneficios. Se puede tomar en cualquier momento del día, pero es ideal tomarla como bebida nocturna antes de irse a la cama, ya que ayuda a la digestión y a dormir relajado y de corrido.

La leche dorada se prepara con tres simples ingredientes: leche (puede ser de vaca o vegetal), cúrcumua y un toque de pimienta, para activar la curcumina, el compuesto que tiene increíbles beneficios para la salud. Nisha Melvani, MS, RD, dietista registrada, fundadora de Cooking for Peanuts y autora de Cooking for Longevity: A Registered Dietitian’s Guide to Boosting Healthspan, explicó en diálogo con Real Simple que la leche dorada "es una bebida tradicional india hecha al calentar leche con cúrcuma y otras especias”.

Los dos grandes beneficios de la leche dorada

1. Ayuda a combatir el insomnio y dormir mejor

“Aunque puede tomarse en cualquier momento del día, hay ciertos beneficios al beberla antes de dormir”, dice Greeley. Según Melvani, la cúrcuma puede ayudar a reducir la inflamación y rigidez articular nocturna, lo que facilita el sueño. Además, la lechce caliente promueve el descanso gracias al triptófano, un aminoácido que induce el sueño. Además, el acto en sí mismo de tomar una bebida caliente y aromática "puede indicarle al cuerpo que es momento de relajarse, favoreciendo una mejor higiene del sueño”, comenta Melvani. Otro punto a favor de esta bebida es que no contiene cafeína, por lo que no interfiere en el sueño.

2. Tiene un enorme poder antiinflamatorio y previene enfermedades

Lo que más destaca a la leche dorada es su poder antiinflamatorio. Esto es gracias a la curcumina, un antioxidante, lo que significa que reduce el estrés oxidativo y puede disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. Cabe señalar que la cúrcuma no se absorbe por sí sola, pero si la combinás con pimienta, se potencia su efecto, ya que la peperina presente en este condimento mejora la absorción de curcumina hasta en un 2000%, según Melvani.

Cómo preparar leche dorada en casa