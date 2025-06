Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr: fecha de la pelea de boxeo, cuándo es y dónde ver en vivo gratis

Jake Paul vs. Julio César Chávez Jr se medirán en una pelea que promete ser histórica.

Una pelea dará que hablar este mes de junio y es la que protagonizarán el estadounidense Jake Paul frente al mexicano Julio César Chávez Jr., dos peleadores que pasaron por distintas polémicas y que se verán las caras en una controversial disputa que tendrá lugar en el Honda Center de Anaheim. Se trata de un gran espectáculo para la gente, que no solo reunirá público del boxeo, al formar parte de la contienda un hombre vinculado a otro mundo.

Es que Paul es una figura de internet, un influencer estadounidense, que devino en peleador profesional y viene de vencer ni más ni menos que a la gran leyenda de este deporte Mike Tyson, que a sus 58 años aceptó el reto de medirse ante este excéntrico luchador y perdió por puntos. Ahora el retador tendrá el desafío de repetir la buena actuación frente al hijo del gran Julio César Chávez, que llega en gran momento tras ganarle al debutante Uriah Hall.

Por dónde ver Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul en vivo

La contienda entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul será el próximo el próximo sábado 28 de junio de 2025 por DAZN vía PPV de forma global. La cartelera comenzará desde las 8:00 PM ET de Estados Unidos (6:00 PM de México y 9:00 PM de Argentina), mientras que la pelea estelar comenzaría, aproximadamente, a las 11:00 PM ET de Estados Unidos (9:00 PM de México y 0:00 AM de Argentina), por lo que habrá que esperar a medianoche para disfrutar del mejor boxeo.

La pelea entre Jake aul y Julio César Chávez Jr comenzó a disputarse con chicanas.

Las peleas de la noche junto a la de Julio César Chávez Jr. vs Jake Paul

Jake Paul vs Julio Cesar Chavez Jr .; Peso Crucero

Gilberto 'Izquierda' Ramírez vs. Yuniel Dorticos ; Peso Crucero, por los títulos AMB y OMB

Holly Holm vs Yolanda Vega; Peso ligero

Floyd Schofield vs Tevin Farmer; Peso ligero

Avious Griffin vs Julian Rodríguez; Peso Welter

Raul “Cugar” Curiel vs Victor Ezequiel Rodriguez; Peso Welter

Naomi Valle vs Ashley Felix; Peso Minimosca

Jake Paul y Julio César Chávez Jr en la presentación de la pelea.

El recuerdo de la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Maravilla Martínez

La pelea entre Sergio "Maravilla" Martínez y Julio César Chávez Jr. tuvo lugar el 15 de septiembre de 2012 en Las Vegas. Martínez ganó por decisión unánime, arrebatándole a Chávez Jr. el título mundial de peso mediano del CMB y su invicto. La pelea fue muy dramática, especialmente en el último asalto, donde Martínez cayó a la lona, pero logró recuperarse y ganar por decisión de los jueces. Al día de hoy la pelea es recordada como una de las más emocionantes con un argentino en el cuadrilaterio del último tiempo.