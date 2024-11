Elixir de salud eterna: cuál es la planta que todos deberían tener en su jardín.

Existe una maravillosa planta que todas las personas deberían tener en sus jardines, gracias a sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud. Es sabido que muchos medicamentos farmacéuticos para tratar enfermedades y afecciones están hechos a base de plantas, y por esta razón, la medicina alternativa aconseja tener algunas de estas en nuestros jardines, en caso de contar con la posibilidad de plantarlas.

Cada planta tiene sus características y beneficios para la salud, de acuerdo con sus compuestos químicos. Esta planta en particular, que no es tan elegida para plantar por quienes tienen jardines, es una excelente aliada para gozar de buena salud. Aunque no reemplazan la visita al médico, con sus hojas se pueden preparar tés muy deliciosos que pueden ayudarte a resolver distintas dolencias y problemas de salud.

Cuál es la planta que es un elixir para la salud

Se trata del diente de león. Esta planta silvestre es conocida por sus propiedades medicinales, ya que se usa ancestralmente para curar problemas de salud, especialmente en Europa y Asia. Algunas tienen pelitos de color blanco y forma redondeada, mientras que otras se ven como una flor amarilla.

Beneficios de consumir diente de león

Ideal para la buena digestión, un intestino y un hígado sano : el diente de león es digestivo y un tónico hepático, ya que la inulina presente en sus raíces mejora la salud del hígado, la digestión y ayuda a desintoxicar el organismo. Además, estimula la producción y el flujo de bilis, para aquellas personas que tienen digestiones pesadas o estreñimiento.

: el es digestivo y un tónico hepático, ya que la inulina presente en sus raíces mejora la salud del hígado, la digestión y ayuda a desintoxicar el organismo. Además, estimula la producción y el flujo de bilis, para aquellas personas que tienen digestiones pesadas o estreñimiento. Es antioxidante y antiinflamatorio : tiene antioxidantes como beta-caroteno, flavonoides y ácido fenólico, que ayudan a proteger a las células del envejecimiento. Además, reducen el riesgo de enfermedades crónicas.

Previene enfermedades del corazón : como evita la inflamación crónica, el diente de león es capaz de proteger el corazón y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Ayuda a desinflamar el abdomen : tiene un efecto diurético, que ayuda a eliminar la retención de líquidos y orinar más seguido. Además, es alto en potasio, reduce la hinchazón abdominal y mejora la función de los riñones.

Controla el azúcar en sangre : esta planta también es ideal para quienes tienen azúcar alta en sangre, ya que controla los niveles, gracias a la inulina, que mejora la sensibilidad a la insulina.

Mejora la salud de los huesos: es rica en calcio y vitamina K, fundamentales para tener huesos fuertes y disminuir el riesgo de sufrir osteoporosis.

Cómo consumir diente de león

Como té : esta es la forma más común de consumirlo. Para esto, solamente necesitas dejar sus hojas en reposo con agua hirviendo, y luego de unos minutos, colar y beber como cualquier otra infusión.

: esta es la forma más común de consumirlo. Para esto, solamente necesitas dejar sus hojas en reposo con agua hirviendo, y luego de unos minutos, colar y beber como cualquier otra infusión. En forma de suplementos: también existen suplementos de extracto de diente de león, que se pueden conseguir en tinturas o cápsulas. De todas formas, se aconseja que siempre consultes con tu médico.

Romero: ¿cómo incluye el consumo del romero en nuestro cerebro?

Según Josh Axe, el autor de Remedios ancestrales, el romero mejora el funcionamiento de la materia gris coincidiendo con las afirmaciones de la experta de Harvard. Un estudio publicado en el International Journal of Neuroscience reveló que, con sólo inhalar el aroma del romero, puede mejorar la memoria y la concentración. Además, este estudio indicó que respirar este aroma puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, ayudando así a minimizar el estrés diario.

Además, un artículo publicado en Psychogeriatrics también apoya estos hallazgos, indicando que el romero estimula la función cognitiva en personas con alzhéimer. Esto se debe a un componente llamado ácido carnósico, que tiene propiedades protectoras para el cerebro. Además de sus beneficios neuroprotectores, el romero posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antimicrobianas y antiproliferativas, que fueron aprovechadas desde la antigüedad gracias a sus compuestos bioactivos y fitoquímicos.

¿Cómo usar el romero?

Lo podés emplear como aceite esencial, o mismo preparar infusiones de té de romero en casa. Si tenés una olla de té, con sólo vertir agua hirviendo en la hierba fresca y luego colarlo cuando esté listo, basta y sobra para poder inhalar el aroma a romero y así mejorar tu memoria. En resumen, el romero no solo es una hierba aromática que se usa para dar sabor a nuestras comidas, sino que también es una poderosa herramienta para mejorar la memoria y proteger el cerebro.

Las investigaciones de Harvard y otros estudios científicos respaldan sus numerosos beneficios para la salud cognitiva y el bienestar general. Incorporar romero en nuestra dieta diaria puede ser una manera simple y efectiva de cuidar nuestra salud mental y reducir el estrés, aprovechando así todo el potencial de esta maravillosa planta.