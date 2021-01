Anteojos de sol: cómo elegir los mejores y cuidar la vista en verano

El verano y las altas temperaturas ya se hacen presentes a lo largo y ancho del territorio argentino. La temporada ya llegó y a pesar de la pandemia por coronavirus, la gente aprovecha para disfrutar del verano. Lo cierto es que, más allá de las distintas actividades que se pueden llevar a cabo durante esta estación del año, se necesitan cuidados generales que deben ser muy tenidos en cuenta para estar al aire libre. El uso del protector solar para evitar enfermedades en la piel es clave pero los ojos también necesitan de protección frente a los fuertes rayos.

Lo cierto es que, para proteger la vista, es necesario comprar anteojos y no todos son buenos. Es importante remarcar que a mayor precio, no siempre es mejor calidad. Por esa razón, los profesionales de oftalmología del Hospital de Clínicas dan consejos y ayudan con las recomendaciones para cuidarse y también, ¿por qué no?, lucir bien en el verano. La moda impone modelo, marcos y colores pero siempre es importante asesorarse y controlarse con un profesional de salud para preservar la salud visual.

El Jefe de la División, Pablo Chiaradia, expresó: “A menudo, el uso de lentes de sol de baja calidad puede ocasionar cefaleas, visión de halos o luces, efecto prismático o distorsión en la vista. Para que sea de buena calidad no necesariamente tiene que ser un anteojo caro. Una forma de asegurar control de la calidad es adquirirlos en lugares habilitados a tal fin, no en la calle ni negocios de venta de mercadería genérica”. Estas cosas afectan directamente en la visión de contraste, que disminuye y también en la capacidad de ver los objetos a la distancia, que se ve fuertemente afectada.

Al mismo tiempo, el departamento de oftalmología aclara que los anteojos que poseen un filtro de color pueden asociarse con la graduación de lentes que la persona usa normalmente, por ejemplo en la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía ayudando a mejorar la calidad visual. Los filtros se clasifican en nivel bajo, medio y alto según su capacidad de absorber la luz molesta. “El utilizar un filtro inadecuado para la actividad que se realiza, puede provocar dificultades en la visión”, sumó el especialista. Para sentenciar, Chiaradia manifestó: “También, si los anteojos de quienes están en la nieve tienen un filtro de absorción baja pueden causar queratitis, cataratas o lesiones en la retina”.

Tips para elegir tus anteojos de sol